JOIN US: Weltuntergangs-Kult sucht Anhänger im Xbox Game Pass

Mit einem neuen Trailer beim Xbox Games Showcase wurde JOIN US vorgestellt, ein Open-World-Survival-Spiel, das Koop-Action mit dem Aufbau eines eigenen Kults verbindet.

Spieler gründen ihren eigenen Weltuntergangs-Kult, rekrutieren Anhänger, errichten eine Basis und legen die Überzeugungen ihrer Gemeinschaft selbst fest. Gleichzeitig gilt es, sich gegen feindliche Fraktionen zu behaupten und die Herausforderungen einer apokalyptischen Welt zu überleben.

Das Spiel kann allein oder gemeinsam mit bis zu vier Spielern erlebt werden und setzt auf eine Mischung aus Survival-Mechaniken, Erkundung, Basisbau und actionreichen Kämpfen in einer offenen Spielwelt.

Der aktuelle Trailer liefert erste Eindrücke vom Gameplay und zeigt, wie Spieler ihren Kult ausbauen, Ressourcen verwalten und sich den Gefahren der Apokalypse stellen.

JOIN US erscheint für Xbox Series X|S und Xbox on PC als Xbox Play Anywhere-Titel und wird vom ersten Tag an im Xbox Game Pass verfügbar sein.