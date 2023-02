JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R: Prügelspaß aus dem JoJo Universum

In JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R kämpft ihr mit allen Charakteren, die das JoJo Universum zu bieten hat. Das Spiel selbst bleibt Hirohiko Arakis Stil treu und Fans der Reihe fühlen sich sofort heimisch. In JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R könnt ihr nicht nur mehr als 50 Helden auswählen, sondern auch auf eine breite Palette an Spielmodis zurückgreifen. Mit dem All-Star-Kämpfe-Modus, Arcade-Modus, Online-Modus, Versus-Modus und dem Trainingsmodus seit ihr bestens unterhalten und könnt euch durchprügeln. Dabei wird es aber auch einige Aufeinandertreffen geben, die nur in JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R möglich sind.

