Journey of the Broken Circle: Pre-Order Trailer zum Plattformer veröffentlicht

Seht euch den Pre-Order Trailer zu Journey of the Broken Circle veröffentlicht

Journey of the Broken Circle ist ein Story-getriebenes Plattform-Spiel über einen unvollkommenen Kreis, der danach strebt, perfekt zu sein.

Storytelling und Gameplay gehen in diesem Spiel buchstäblich Hand in Hand. Sie sind komplett miteinander verwoben, und wie in jeder Beziehung begrenzen und verstärken sie sich gegenseitig. Die fesselnde Geschichte in perfekter Synchronisation mit dem Gameplay wurde auf der IndieCade 2020 mit dem Preis „Best Narrative Game“ ausgezeichnet.

Trefft faszinierende Figuren auf eurer Suche, den unvollkommenen Kreis zu vollenden. Eure neuen Partner bringen einzigartige Fähigkeiten wie auch ihre eigene Persönlichkeit mit…

Dieses 3 bis 5-stündige Abenteuer ist für den Kreis voller Höhen und Tiefen, aber für den Spieler immer unterhaltsam und bereichernd!

Journey of the Broken Circle erscheint am 12. März und kann im Xbox Store mit 15 Prozent Rabatt vorbestellt werden.