Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition erhältlich

Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition ist jetzt für PlayStation 5 und Xbox Series verfügbar.

Publisher 505 Games und Entwickler Raccoon Logic veröffentlichen heute Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition. Die aktualisierte Version des humorvollen Sci-Fi-Erkundungsspiels ist jetzt für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar.

Der Launch-Trailer ist hier zu finden:

In Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition treten Spieler die Reise zum Planeten ARY-26 an, jetzt zusammen mit allen bisher erschienenen DLCs, neuen Ingame-Werbespots, Bonus-Chats mit Martin Tweed und einem verbesserten Fotomodus.

Außerdem wurde das Spiel vollständig für die neuen Konsolen optimiert und bietet einen Performance- sowie einen Grafik-Modus. Der Planet ARY-26 kann jetzt in Auflösungen bis zu 4K (nativ oder hochskaliert) auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erkundet werden.

Für alle, die die PlayStation 4- und Xbox One-Version des Spiels besitzen, ist das Upgrade auf die Employee of the Month Edition kostenlos. Besitzer einer physischen Xbox-Version des Spiels können sich unter folgendem Link bei 505 Games melden, für ihr kostenloses Upgrade: https://support.505games.com.

Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition ist ab heute für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.