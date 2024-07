Journey to the Savage Planet: Möglicher Nachfolger in Entwicklung?

Autor:, in / Journey to the Savage Planet

Der Nachfolger zu Journey to the Savage Planet könnte Hinweisen zufolge Revenge of the Savage Planet lauten.

Typhoon Studios mag zwar geschlossen worden sein, doch das Entwicklerteam formierte sich unter dem Namen Raccoon Logic neu.

Das Studio könnte an einem Nachfolger des Sci-Fi-Action-Adventures Journey to the Savage Planet, wie MP1st entdeckte.

So wurde beim kanadischen Amt für geistiges Eigentum eine Markeneintragung ein Spiel mit der Bezeichnung Revenge of the Savage Planet eingereicht.

Außerdem gibt es bei der Agentur Actors Access einen Aufruf für Project Lodestar, einem Spiel, bei dem es sich um „einen Nachfolger von Journey to the Savage Planet“ handelt. Es wurde schon seit März Sprecher für verschiedene Rollen wie Slappi Xtreme Smartbot, Smile Syndicate oder Chisler Financial gesucht.