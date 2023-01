Autor:, in / Journey to the Savage Planet

Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition konnte den trostlosen Fängen von Google Stadia entkommen und erscheint für Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Der weltweit tätige Publisher 505 Games und der Entwickler Raccoon Logic enthüllen, dass der preisgekrönte Sci-Fi-Erkundungstitel Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition, endlich den trostlosen Fängen von Google Stadia entkommen ist und am Dienstag, den 14. Februar 2023, für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

Die ursprünglich nur auf Google Stadia erhältliche und als kostenloses Upgrade für PlayStation 4 und Xbox One herunterladbare Employee of the Month Edition erweitert das ursprüngliche Journey to the Savage Planet um den Hot Garbage DLC, Bonusgespräche mit Martin Tweed, 4K-Unterstützung mit Leistungs- und Grafikoptionen und einen verbesserten Fotomodus, um die halluzinogene Umgebung festzuhalten!

Ihr besitzt das Spiel bereits? Dann holt euch das Upgrade kostenlos!

Tretet dem Kindred Aerospace Programm bei und werdet zum engagierten Mitarbeiter des Monats, der auf ARY-26, einem farbenfrohen und definitiv nicht gefährlichen Planeten, alle möglichen Geheimnisse der Anderswelt aufdecken soll! Stürzt euch in diese Weltraum-Odyssee, entdeckt unterwegs eine bizarre Flora und Fauna und greift zu Laserpistolen, Bomben, Säuren und anderen ekligen Sprengstoffen, um am Leben zu bleiben.

„Wir haben eine Übernahme hinter uns, wir wurden entlassen, wir haben eine neue Firma gegründet und unser geistiges Eigentum zurückerworben, aber irgendwie, auf irgendeine Art und Weise, kommt die Employee of the Month Edition unseres verrückten Spiels endlich auf neue Konsolen“, sagte Alex Hutchinson, Creative Director bei Raccoon Logic, und weinte nur ein wenig. „Danke an alle, die uns unterstützt haben, besonders an dich, Value Employee. Du bist mein Liebling, egal, wie du heißt.“

Mitarbeiter von Kindred Aerospace, die Journey to the Savage Planet bereits besitzen, erhalten das Update der Employee of the Month Edition im Rahmen des jährlichen Corporate Social Responsibility Initiative kostenlos.

Neue Mitarbeiter können sich am Dienstag, den 14. Februar 2023, für 29,99 EUR auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S anmelden.