Judas: Ein traditionelles Old-School-Adventure

Es ist eine lange Durststrecke für Fans der BioShock-Reihe. Sein Schöpfer Ken Levine arbeitet mit Judas an einem sehr ähnlichen Spiel. Auch wenn es den Namen BioShock nicht tragen wird, kommen Elementarkräfte, Schusswechsel und ein alternatives Universum darin vor.

In einem Interview mit Nightdive Studios sprach Levine über Judas. Er bezeichnetes es als Old-School in traditioneller Hinsicht. Es wird ein Komplettpaket sein, ohne zusätzliche Inhalte, Online-Komponenten oder Ähnlichem.

Levne erzählte: „Judas ist ein Old-School Spiel. Man kauft das Spiel und bekommt das ganze Paket. Es gibt keine Online-Komponente, keinen Live-Service, denn alles, was wir tun, dient dazu, die Geschichte zu erzählen und den Spieler in eine andere Welt zu entführen.“

„Das ist kein Vorwurf an Entwickler, die das getan haben, denn Spiele zu entwickeln ist teuer, und wir haben das große Glück, in einem Unternehmen zu arbeiten, das so sehr an uns glaubt, dass es sagt: ‚Okay, ihr arbeitet schon lange an diesem Projekt, es wird eine angemessene Summe kosten, und wir werden euch nichts davon aufzwingen.‘“