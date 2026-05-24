Judas: Fans müssen deutlich länger auf das neue Spiel des BioShock-Schöpfers warten

Vier Jahre nach der Enthüllung könnte Judas noch lange auf sich warten lassen.

Neue Berichte deuten darauf hin, dass Spieler deutlich länger auf Judas warten müssen als ursprünglich erwartet. Demnach könnte das neue Sci-Fi-Projekt von BioShock-Schöpfer Ken Levine erst im Jahr 2028 oder sogar noch später erscheinen.

Judas wurde bereits 2022 offiziell vorgestellt und gilt als eines der ambitioniertesten Projekte des renommierten Spieledesigners. Seit der Enthüllung gab es jedoch nur wenige neue Informationen zum Entwicklungsfortschritt.

Im Mittelpunkt des Spiels steht eine beschädigte Raumstation beziehungsweise ein Raumschiff, auf dem verschiedene Fraktionen um ihr Überleben kämpfen. Besonders hervorheben wollen die Entwickler die dynamischen Charakter-Systeme, die auf Entscheidungen der Spieler reagieren und Beziehungen zwischen Figuren nachhaltig verändern können.

Genau diese komplexen Mechaniken sollen laut aktuellen Berichten zu den Gründen für die lange Entwicklungszeit gehören. Die Systeme erfordern offenbar einen erheblichen technischen und narrativen Aufwand, um die gewünschte Reaktivität und Entscheidungsfreiheit umzusetzen.

Auch der große Umfang des Projekts wird als möglicher Faktor genannt. Judas soll zahlreiche miteinander verknüpfte Spielsysteme bieten und Spielern unterschiedliche Wege durch die Handlung eröffnen.

Eine offizielle Verschiebung oder ein konkreter Veröffentlichungstermin wurden bislang nicht bekannt gegeben. Die aktuellen Angaben basieren aus dem aktuellen Finanzbericht von Take-Two Interactive.

Fest steht jedoch, dass Judas weiterhin zu den meistbeachteten kommenden Projekten gehört. Viele Spieler verfolgen gespannt, wie Ken Levine seine Ideen für die nächste Generation erzählerischer Sci-Fi-Spiele umsetzen wird.