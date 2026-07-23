Judas: Jason Schreier scherzt über eine mögliche Veröffentlichung

Judas lässt weiter auf sich warten und ein scherzhafter Kommentar von Jason Schreier sorgt jetzt für Aufsehen.

Seit seiner Enthüllung im Jahr 2022 lässt Judas weiterhin auf sich warten – jetzt hat sich auch Bloomberg-Journalist Jason Schreier mit einem Kommentar zur langen Entwicklungszeit zu Wort gemeldet. Seine Aussage sorgte schnell für Aufmerksamkeit, war allerdings offenbar deutlich weniger ernst gemeint, als zunächst angenommen wurde.

Ausgangspunkt war ein Kommentar unter einem Video von Schreier über die lange Entwicklungszeit von Hollow Knight: Silksong. Ein Nutzer scherzte dort darüber, schon auf ein zukünftiges Video mit dem Titel „Warum Judas 30 Jahre Entwicklungszeit benötigte“ zu warten.

Darauf antwortete Schreier:

„Ziemlich optimistisch anzunehmen, dass Judas überhaupt jemals erscheinen wird.“

Jason Schreier stellt seinen Judas-Kommentar klar

Die Aussage verbreitete sich anschließend mit der Interpretation, Schreier könnte aufgrund seiner Branchenkontakte ernsthafte Zweifel an der Zukunft des Spiels haben.

Genau dieser Interpretation widersprach er jedoch selbst. In einer Reddit-Diskussion zu seiner Aussage stellte Schreier klar, dass sein Kommentar lediglich als Scherz gedacht war.

Damit gibt es auf Grundlage seiner Aussage keinen Hinweis darauf, dass Schreier Informationen über eine mögliche Einstellung von Judas besitzt.

Die lange Entwicklung liefert trotzdem Gesprächsstoff

Dass der Scherz auf so große Resonanz stößt, dürfte mit der ungewöhnlich langen Entstehungsgeschichte zusammenhängen. Judas wurde bei den Game Awards 2022 offiziell vorgestellt und wird von Ghost Story Games unter Leitung von BioShock-Schöpfer Ken Levine entwickelt.

Frühere Planungen sahen eine Veröffentlichung spätestens bis März 2025 vor. Dieser Zeitraum verstrich jedoch ohne Veröffentlichung.

Auch danach blieb ein konkreter Erscheinungstermin aus. Aktuelle Berichte beziehungsweise Finanzinformationen deuten darauf hin, dass sich Spieler noch deutlich länger gedulden könnten. XboxDynasty berichtete im Mai 2026 bereits darüber, dass eine Veröffentlichung möglicherweise erst 2028 oder später erfolgen könnte.

Von einer eingestellten Entwicklung kann derzeit allerdings keine Rede sein. Ken Levine erklärte Anfang 2026, dass Judas „sehr gute Fortschritte“ mache und Ghost Story Games am nächsten großen Meilenstein arbeite.

Das narrative Einzelspieler-Spiel befindet sich für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC in Entwicklung.