Judas: Levine: Das erstes Spiel, in dem man wirklich eine Figur lebt

Ken Levine spricht über Charaktertiefe, Entscheidungsfreiheit und das komplexe „Villainy“-System von Judas.

Im neuen Game‑Informer‑Interview spricht Ken Levine ausführlich über die kreative Vision hinter Judas, dem ersten großen Projekt von Ghost Story Games. Für Levine markiert das Spiel einen deutlichen Schritt weg vom klassischen Shooter‑Ansatz seiner BioShock‑Ära. Stattdessen soll Judas ein Erlebnis werden, in dem Spieler eine Figur nicht nur steuern, sondern vollständig verkörpern.

Levine erklärt, dass das Team von Beginn an keinen weiteren „First‑Person‑Shooter“ entwickeln wollte. Judas sei als „Judas‑Simulator“ gedacht – ein Spiel, in dem man nicht nur die Handlung beeinflusst, sondern auch entscheidet, wem man vertraut, wie man Beziehungen gestaltet und welche Konsequenzen man bereit ist zu tragen.

Ziel sei es, Spieler emotional in die Lage der Protagonistin zu versetzen, die sich auf einem sterbenden Schiff wiederfindet, während die Menschheit ihrem Ende entgegengeht.

Besonders hebt Levine die technische Grundlage hervor: Fünf Jahre reine Forschungs‑ und Entwicklungsarbeit flossen in ein System, das Figuren nicht nur auf große Entscheidungen reagieren lässt, sondern auch auf kleinste Handlungsabfolgen.

Für Ghost Story Games sei es entscheidend, sowohl Makro‑ als auch Mikro‑Entscheidungen der Spieler glaubwürdig abzubilden.

Als zentrales Feature nennt Levine das bereits angekündigte „Villainy“. Dieses System soll den Druck echter Beziehungen simulieren: Figuren können einen mögen, hassen, wieder mögen – und irgendwann kippt die Dynamik so weit, dass eine der Hauptfiguren unweigerlich zum Antagonisten wird.

Ein „perfekter Run“ sei bewusst nicht möglich. Das Team sei gespannt, welche Charaktere bei den Fans am Ende besonders ankommen.

Zum aktuellen Entwicklungsstand sagt Levine, das Team arbeite konzentriert am nächsten großen Meilenstein und Judas mache „sehr gute Fortschritte“.

Seit Anfang des Jahres veröffentlicht Ghost Story Games regelmäßige Entwicklungsupdates, weitere sollen folgen. Je näher der Launch rückt, desto mehr dürfen Fans mit neuen Trailern und Ankündigungen rechnen.

Judas bleibt damit eines der spannendsten Projekte am Horizont – und eines, das viele Spieler bei kommenden Showcases ganz genau im Blick behalten werden.