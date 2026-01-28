Judas: Levine: Das erstes Spiel, in dem man wirklich eine Figur lebt

9 Autor: , in News / Judas
Übersicht

Ken Levine spricht über Charaktertiefe, Entscheidungsfreiheit und das komplexe „Villainy“-System von Judas.

Im neuen Game‑Informer‑Interview spricht Ken Levine ausführlich über die kreative Vision hinter Judas, dem ersten großen Projekt von Ghost Story Games. Für Levine markiert das Spiel einen deutlichen Schritt weg vom klassischen Shooter‑Ansatz seiner BioShock‑Ära. Stattdessen soll Judas ein Erlebnis werden, in dem Spieler eine Figur nicht nur steuern, sondern vollständig verkörpern.

Levine erklärt, dass das Team von Beginn an keinen weiteren „First‑Person‑Shooter“ entwickeln wollte. Judas sei als „Judas‑Simulator“ gedacht – ein Spiel, in dem man nicht nur die Handlung beeinflusst, sondern auch entscheidet, wem man vertraut, wie man Beziehungen gestaltet und welche Konsequenzen man bereit ist zu tragen.

Ziel sei es, Spieler emotional in die Lage der Protagonistin zu versetzen, die sich auf einem sterbenden Schiff wiederfindet, während die Menschheit ihrem Ende entgegengeht.

Besonders hebt Levine die technische Grundlage hervor: Fünf Jahre reine Forschungs‑ und Entwicklungsarbeit flossen in ein System, das Figuren nicht nur auf große Entscheidungen reagieren lässt, sondern auch auf kleinste Handlungsabfolgen.

Für Ghost Story Games sei es entscheidend, sowohl Makro‑ als auch Mikro‑Entscheidungen der Spieler glaubwürdig abzubilden.

Als zentrales Feature nennt Levine das bereits angekündigte „Villainy“. Dieses System soll den Druck echter Beziehungen simulieren: Figuren können einen mögen, hassen, wieder mögen – und irgendwann kippt die Dynamik so weit, dass eine der Hauptfiguren unweigerlich zum Antagonisten wird.

Ein „perfekter Run“ sei bewusst nicht möglich. Das Team sei gespannt, welche Charaktere bei den Fans am Ende besonders ankommen.

Zum aktuellen Entwicklungsstand sagt Levine, das Team arbeite konzentriert am nächsten großen Meilenstein und Judas mache „sehr gute Fortschritte“.

Seit Anfang des Jahres veröffentlicht Ghost Story Games regelmäßige Entwicklungsupdates, weitere sollen folgen. Je näher der Launch rückt, desto mehr dürfen Fans mit neuen Trailern und Ankündigungen rechnen.

Judas bleibt damit eines der spannendsten Projekte am Horizont – und eines, das viele Spieler bei kommenden Showcases ganz genau im Blick behalten werden.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Judas

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Banshee3774 142252 XP Master-at-Arms Bronze | 28.01.2026 - 14:14 Uhr

    Aber gibt es wirklich 100% Freiheit, wenn ein perfekter run nicht möglich ist?
    Unabhängig davon hört sich die Idee spannend an. Mal sehen, wie es umgesetzt wird

    0
  3. Mysterio 38855 XP Bobby Car Rennfahrer | 28.01.2026 - 14:21 Uhr

    Wenn jede Hauptfigur zum Amtagonisten werden kann erfordert das aber sicher eine Menge Skript-Arbeit. Trotzdem bin ich gespannt

    0
  4. de Maja 322915 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.01.2026 - 14:25 Uhr

    Bin gespannt, klingt auch sehr interessant, könnte das Nemesis System ablösen.

    0
  5. Devilsgift 127215 XP Man-at-Arms Gold | 28.01.2026 - 14:36 Uhr

    Ich freue mich drauf, ich mag Bioshock einfach und hoffe Levine kann noch einen drauf setzen

    0
  6. Katanameister 309680 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.01.2026 - 14:39 Uhr

    Bevor ich kein Gameplay gesehen habe, in dem das Spiel anschaulich erklärt wird, lassen mich solche Aussagen erstmal kalt.

    0
  7. Gunslinger 40510 XP Hooligan Krauler | 28.01.2026 - 14:40 Uhr

    Das klingt schon interessant, aber auch ziemlich vollmundig. Wie es dann im fertigen Produkt aussieht, muss man abwarten.

    0
  9. Nibelungen86 316665 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.01.2026 - 15:01 Uhr

    Darauf freue ich mich, mit Clockworld Revolution sehr ambitioniert in diesem Bereich, Fable und OD machen auch was neues eigenständiges, GTA6 bleibt wie man bisher weiß beim alten Konzept…

    Die Gamingbranche braucht mehr Mut und frischen Wind.

    0

Hinterlasse eine Antwort