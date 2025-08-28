Judas: Spieler bestimmt wer zum Bösewicht wird

Die Interaktionen des Spielers und seine Handlungen bestimmen, wer in Judas zum Bösewicht wird.

Ken Levine, Creative Director von Judas, spricht über das Villainy-Feature des Spiels in einem Update.

Das zentrale Feature hat gerade einen internen Meilenstein erreicht. Wie Levine erklärt, gewinnt ihr durch eure Handlungen neue Freunde. Jeder dieser „Big 3“ kann aber auch zum Bösewicht werden, wenn man sie einfach ignoriert.

Doch das Feature geht noch einen Schritt weiter. Denn, der Bösewicht erhält neue Kräfte, mit denen er Ziele und Handlungen von euch als Spieler untergraben kann.

Im Verlauf des Spiels müsst ihr entscheiden, wenn ihr als Freund haben möchtet und wer von euch verprellt wird.

Dazu wurden in der Quelle zwei Clips veröffentlicht, die das Feature etwas verdeutlichen sollen.

Judas setzt den Fokus ohnehin auf die Charaktere. Levine erwähnt das Nemesis-System aus Mittelerde: Schatten von Mordor, auch wenn es hier etwas anders ist. Denn in Judas werdet ihr die Charaktere sehr gut kennenlernen. Dadurch schmerzt es umso mehr, wenn ihr einen von ihnen verliert. Es soll sich wie der Verlust eines Freundes anfühlen.

Levine sagt: „Wir wollen mit dieser Dynamik spielen und wir wollen, dass diese Entscheidung super schwer fällt. Die „Big 3“ werden alle um deine Gunst und Aufmerksamkeit konkurrieren. Sie können dich bestechen, dich im Kampf retten, über die anderen Charaktere lästern und dir ihre dunkelsten Geheimnisse anvertrauen. Aber letztendlich musst du entscheiden, wem du vertraust und wem nicht.“

Schaut man sich BioShock Infinite an und die Beziehung zu Elizabeth, so wusste Booker am Ende alles über sie. Sie hingegen aber fast nichts über ihn. In Judas ist das anders. Die „Big 3“ bilden sich eine Meinung über euch, beim Kämpfen, Hacken oder Basteln – insbesondere aber bei der Interaktion mit anderen Charakteren.

Für Judas wurde auch ein neues Keyart vorgestellt. Wir haben es als Artikelbild verwendet.