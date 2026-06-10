Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton: Vampire-Survivors-Macher steigen ins Anime-Universum ein

Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton wurde von den Vampire-Survivors-Entwicklern für Xbox Series X|S angekündigt.

Während der aktuellen Nintendo Direct wurde mit Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton ein neues Multiplayer-Spiel im Universum von Gege Akutamis erfolgreicher Manga- und Anime-Serie vorgestellt. Entwickelt wird das Projekt von Poncle, dem Studio hinter dem Indie-Hit Vampire Survivors.

Der Titel verbindet das bekannte Survivors-Gameplay mit kompetitiven Online-Matches und lässt Spieler in die Rollen zahlreicher Charaktere aus JUJUTSU KAISEN schlüpfen. Ziel ist es, Horden von Fluchgeistern zu besiegen, Erfahrungspunkte zu sammeln und sich gegen andere Teilnehmer durchzusetzen, bis nur noch ein Sieger übrig bleibt.

Unterstützt werden Online-Partien mit bis zu acht Spielern. Darüber hinaus wird auch ein Einzelspieler-Modus enthalten sein.

Survivors-Royale mit PvP-Finale

Im Mittelpunkt der Matches steht das Sammeln von Punkten durch das Ausschalten von Fluchgeistern. Die Angriffe der Charaktere erfolgen automatisch, wodurch Bewegung, Positionierung und der richtige Einsatz von Fähigkeiten eine entscheidende Rolle spielen.

Sobald 100 Punkte erreicht werden, können Spieler eine sogenannte „Rule Addition“ aktivieren. Diese verändert die Spielregeln während der laufenden Partie und soll neue Möglichkeiten eröffnen, Gegner auszubremsen oder selbst an die Spitze der Rangliste vorzurücken.

Zum Abschluss eines Matches treten die beiden punktbesten Teilnehmer in einem direkten Eins-gegen-eins-Duell gegeneinander an, um den endgültigen Sieger zu bestimmen.

Mehr als 20 spielbare Charaktere

Zum Start sollen über 20 Charaktere aus dem Universum von JUJUTSU KAISEN zur Verfügung stehen. Jeder Kämpfer bringt eigene Fähigkeiten und unterschiedliche Spielstile mit.

Weitere Figuren werden durch das Erfüllen bestimmter Bedingungen freigeschaltet. Während der Matches können zudem mächtige Bossgegner erscheinen und für zusätzliche Herausforderungen sorgen.

Bekannte Techniken aus dem Anime

Über ein aufladbares Spezialfähigkeiten-System lassen sich ikonische Techniken aus der Vorlage einsetzen. Dazu gehören unter anderem Domain Expansion, Black Flash und weitere bekannte Fähigkeiten aus der Serie.

Diese Spezialangriffe können den Verlauf eines Matches entscheidend beeinflussen und treffen in vielen Fällen auch gegnerische Spieler in der unmittelbaren Umgebung.

Dynamische Charakterentwicklung

Besiegte Fluchgeister hinterlassen Erfahrungspunkte, die während einer Partie gesammelt werden können. Mit jedem Stufenaufstieg erhalten Spieler neue Fähigkeiten oder Verbesserungen und können ihren Charakter individuell weiterentwickeln.

Dadurch entstehen unterschiedliche Builds und Kombinationen, die von Match zu Match variieren und für zusätzliche Wiederspielbarkeit sorgen sollen.

Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton erscheint 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC via Steam.