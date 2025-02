Jump Man: Erscheint diese Woche für Xbox Series X|S

Sanuk Games freut sich, bekannt zu geben, dass sein neues Endlos-Hüpfspiel „Jump Man“ am 20. Februar 2025 im Xbox Series Store erscheinen wird.

Kurz danach wird es den PlayStation Store für PS5 und PS4 erreichen (da sich der Genehmigungsprozess bei PlayStation dieses Mal etwas schwieriger gestaltete). Es wird dann an die Nintendo Switch 2 gebunden sein, wenn Nintendo es zulässt.

Jump Man ist ein hochgradig süchtig machendes Endlos-Hüpfspiel, das ihr entweder alleine oder mit Freunden für Couch-Multiplayer-Spaß spielen könnt.

Verknüpft Kombos, benutzt Power-Ups, erzielt so viele Punkte wie möglich und klettert in den Bestenlisten nach oben. Greift eure Gegner mit speziellen Gegenständen an, während ihr ihren Angriffen ausweicht, und schaut, wer es am Ende schafft!

Features

Einzelspieler – kämpft um Ränge in den Bestenlisten.

Couch-Multiplayer (2-4 Spieler) – greift eure Gegner an, während ihr ihren Angriffen ausweicht und seht, wer es am Ende schafft!

Eine Auswahl an niedlichen, aber schelmischen Charakteren steht zur Verfügung.