Jump Ship: Early Access im Sommer, Beta jetzt live

Keepsake Games, ein schwedisches Spielestudio, das von Branchenveteranen von Hazelight, Mojang und Coffee Stain gegründet wurde, freut sich, ankündigen zu können, dass ihr kommendes Weltraum-Koop-Abenteuer Jump Ship diesen Sommer auf PC und Konsole in den Early Access gehen wird.

Das Team von Keepsake Games kündigte das Spiel auf der ID at XBOX Showcase zusammen mit einem spannenden Trailer an und veranstaltet derzeit eine geschlossene Beta, für die sich Spieler anmelden können.

Jump Ship ist ein missionsbasierter Koop-FPS, in dem die Spieler nahtlos von der Besatzung ihres eigenen Raumschiffs zur Erkundung zu Fuß und zu Weltraumspaziergängen übergehen können.

Das Ziel jeder Mission ist es, mit dem intakten Schiff der Crew zu überleben und den nächsten Sprung zu schaffen, indem man unterwegs wertvolle Ressourcen, Blaupausen und Waffen sammelt.

Während ein Besatzungsmitglied das Schiff steuert, löscht ein anderes vielleicht Brände oder repariert Strahlungslecks auf dem Deck, während der Rest der Gruppe feindliche Schiffe entert oder sich durch unberechenbare Raumstationen kämpft, um wertvolle Vorräte zu erbeuten.

In Jump Ship ist die Galaxie voll von handgefertigten Himmelskulissen, von riesigen Asteroidenringen, die den Horizont dominieren, bis hin zu weit entfernten, leuchtenden Nebeln, die ein kaleidoskopisches Licht ausstrahlen.

Die Szenerie ändert sich mit jedem Sprung, wenn die Spieler ein gegnerisches Korvettenschiff entern und plündern, im Vakuum treibende Schiffswracks bergen oder eine verlassene Forschungseinrichtung erkunden.

Der tiefe Weltraum birgt jedoch noch viele andere, eher himmlische Bedrohungen, denn Sonneneruptionen und Meteoritenschauer drohen regelmäßig, die Reisen der Spieler im Weltraum im Handumdrehen zu beenden.

„Unser Ziel war es, ein Spiel zu entwickeln, das den Spaß und die Immersion der Weltraumerkundung in Einklang bringt“, sagt Daniel Kaplan, CEO von Keepsake Games. „Da wir von Hazelight, Mojang und Coffee Stain kommen, wissen wir, wie man ein großartiges Koop-Spiel macht, und wir sind an einem Punkt angelangt, an dem der Input der Spieler entscheidend ist, damit wir Jump Ship so gut wie möglich machen können. Deshalb gehen wir diesen Sommer in den Early Access – um direkt mit unseren Spielern zu arbeiten, auf ihr Feedback zu hören und es mit unserer Vision zu kombinieren.“