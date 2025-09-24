Jump Space: Begeistert mit 250.000 Spielern und erobert Steam-Charts

Indie-Abenteuer Jump Space erreicht 250.000 Spieler am Release-Wochenende und zählt zu den globalen Steam-Bestsellern!

Das Indie-Abenteuer Jump Space ist direkt nach dem Early-Access-Start zu einem weltweiten Erfolg geworden.

Innerhalb des ersten Wochenendes haben bereits über 250.000 Spielerinnen und Spieler das Koop-Weltraumabenteuer ausprobiert. Mit mehr als 21.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam und einem Platz unter den Top 5 der weltweiten Verkaufscharts feiert das Spiel von Keepsake Games, einem Studio mit ehemaligen Entwicklern von Hazelight, Mojang und Coffee Stain, einen beeindruckenden Einstand.

Der große Zuspruch spiegelt sich auch in den Bewertungen wider: Auf Steam liegt Jump Space aktuell bei 90 Prozent „Sehr Positiv“. Die Entwickler haben bereits angekündigt, den Early-Access-Plan konsequent umzusetzen.

Spieler können sich auf eine erweiterte intergalaktische Story, neue Missionstypen, riesige Gegner, zusätzliche Schiffe, Waffen und Charaktereigenschaften freuen. Auch regelmäßige Verbesserungen der Lebensqualität sind Teil der geplanten Updates, um die Spielwelt stetig zu erweitern.

In Jump Space übernehmen Spieler die Rolle einer Crew, die nahtlos zwischen Raumschiff-Management, spannenden Außeneinsätzen und intensiven Weltraumkämpfen wechselt. Jede Mission stellt eine Herausforderung dar, bei der es gilt, das Schiff zu schützen, Ressourcen zu sammeln und wertvolle Blaupausen und Waffen zu sichern.