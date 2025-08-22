Jump Space: Early Access für PC und Konsolen datiert

Keepsake Games, ein schwedisches Spielentwicklungsstudio, das von Veteranen von Hazelight, Mojang und Coffee Stain gegründet wurde, freut sich bekannt zu geben, dass sein erstes Koop-Spiel Jump Space am 19. September in Early Access erscheinen wird.

Jump Space (früherer Projektname: Jump Ship) ist ein missionsbasiertes Koop-PvE-Spiel, in dem die Spieler nahtlos von der Besatzung ihres eigenen Raumschiffs zu Erkundungen zu Fuß und Weltraumspaziergängen wechseln können.

Das Ziel jeder Mission ist es, mit dem Schiff der Crew unversehrt zu überleben und den nächsten Sprung zu schaffen, wobei unterwegs wertvolle Ressourcen, Blaupausen und Waffen eingesammelt werden müssen.

Jump Space wurde erstmals 2024 vorgestellt und hat während des letzten Steam Next Fest im Juni mehr als 500.000 Spieler durch Nebel und Galaxien navigieren lassen. Mittlerweile haben mehr als 1 Million Spieler das Spiel auf Steam auf ihre Wunschliste gesetzt, um seine Veröffentlichung mit Spannung zu erwarten.

Zu den wichtigsten Spielfunktionen von Jump Space gehören:

Modulare Erkundung – Jedes Abenteuer ist in mehrere Sprünge unterteilt, sodass die Spieler in handgefertigte Abenteuer mit zufälligen Ereignissen und Modifikatoren ein- und aussteigen können.

Nahtloses Abenteuer – Der Betrieb eines Raumschiffs erfordert von den Besatzungsmitgliedern Einfallsreichtum und Flexibilität. Die Spieler können ihr Schiff verlassen, um das Außendeck zu reparieren, die Oberfläche eines Asteroiden zu erkunden oder mit einem Jetpack nahtlos zu einem feindlichen Schiff zu fliegen, ohne dass Ladebildschirme oder Übergänge erforderlich sind.

Bau und Wartung Ihres Raumschiffs – Jedes Abenteuer bringt Materialien und Blaupausen ein, mit denen die Spieler ihr Schiff für das nächste Abenteuer aufrüsten können. Die Crewmitglieder müssen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten: mit möglichst viel Beute lebend aus dem Abenteuer herauszukommen.

Jump Space wird am 19. September für PC und Xbox im Early Access erscheinen.