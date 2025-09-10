Jump Space: Early Access startet in Kürze, Roadmap enthüllt

Jump Space wird in Kürze in den Early Access für PC und in die Game Preview für Xbox starten!

Neun Tage vor dem Start in die Lüfte hat Keepsake Games, das schwedische Studio, das von Veteranen von Hazelight, Mojang und Coffee Stain gegründet wurde, den Early-Access-Starttermin und die Preise für sein Weltraumabenteuer Jump Space bestätigt.

Das Spiel wird weltweit am 19. September 2025 um 7 AM PT | 10 AM ET | 3 PM BST | 4 PM CEST zu einem Preis von $19.99 / £16.75 / €19.50 veröffentlicht. Spieler auf der ganzen Welt sind eingeladen, sich mit ihren Crews zusammenzutun, zu den Sternen aufzubrechen und sich auf ein spannendes Abenteuer in der Galaxie einzulassen.

Zum Start des Early Access wird das Spiel Folgendes bieten:

Neun Missionstypen; vom Überleben durch Roboterhorden über das Aufspüren verlorener Fracht bis hin zum Überfall auf feindliche Basen

Mehr als 50 spielbare Sektoren in vier freischaltbaren Galaxie-Regionen zum Erkunden

Zwei Spieler-Schiffstypen mit 26 Komponenten zum Anpassen und Aufrüsten des Schiffes

Aber das ist erst der Anfang des Jump Space-Universums. Während der gesamten Early Access-Phase wird Keepsake regelmäßige Inhalts-Updates bringen, die durch das Feedback der Community bestimmt werden, mit den aktuell geplanten Highlights für die nächsten 6 Monate:

Eine erweiterte Geschichte, die zu einem intergalaktischen Epos passt, mit neuen Missionen, kolossalen Feinden und zu erforschenden Sektoren

Zahlreiche neue Schiffe, Waffen, Komponenten und Spielereigenschaften

Viele Verbesserungen der Lebensqualität, z. B. bei der Steuerung, der Kommunikation im Spiel und der 1st-Person-Pilotenansicht

Jump Space, das früher unter dem Namen Jump Ship bekannt war, ist ein missionsbasiertes Koop-PvE-Abenteuer, in dem die Spieler nahtlos zwischen der Besatzung ihres Raumschiffs, spannenden Kämpfen zu Fuß und unvorhersehbaren, handgemachten Herausforderungen im tiefen Weltraum wechseln. Mit mehr als 500.000 Spielern, die das Spiel während des Steam Next Fest im Juni gespielt haben, und über 1 Million Steam-Wunschlisten ist Jump Space eine der am meisten erwarteten Koop-Veröffentlichungen des Jahres 2025.

„Jump Space war ein echtes Herzensprojekt für unser Team, und wir sind unglaublich stolz darauf, es den Spielern zugänglich zu machen“, sagt Daniel Kaplan, CEO von Keepsake Games. „Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie die Crews erkunden, was wir geschaffen haben, wenn die Server geöffnet werden. Early Access ist nur der Anfang, wir haben große Pläne für Jump Space und freuen uns darauf, gemeinsam mit unserer Community das nächste Kapitel dieses Abenteuers zu gestalten.“

Hier noch die Roadmap für euch: