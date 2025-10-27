Jump Space: Neue Nahkampfwaffen, Sektoren und mehr

Weltraum-Koop-Spiel Jump Space startet mit seinem ersten Update durch und bringt neue Sektoren, Nahkampf und mehr.

Keepsake Games, ein schwedisches Entwicklerstudio, das von Leuten von Hazelight, Mojang und Coffee Stain gegründet wurde, freut sich, bekannt zu geben, dass ihr Weltraumabenteuer Jump Space sein erstes großes Early-Access-Update mit dem Titel „The Vendor Update” bekommt.

Jump Space hatte einen erfolgreichen Start, mit über 430.000 verkauften Exemplaren in den ersten drei Wochen und einem Platz unter den fünf meistverkauften Spielen weltweit auf Steam am ersten Wochenende. Das Team von Keepsake Games freut sich, mit Update One, dem ersten großen Inhaltsupdate, an diesen Erfolg anzuknüpfen.

Das Vendor-Update bringt den Spielern jede Menge coole neue Gameplay-Features und erweitert die Missionen, darunter:

Einführung von Nahkampfwaffen

Dank neu hinzugefügter Brecheisen und Schraubenschlüssel könnt ihr euch euren Gegnern hautnah nähern. Dies ist die erste von mehreren Nahkampfwaffen, die in Jump Space eingeführt werden sollen. Ein spezielles Block- und Ablenksystem wird derzeit entwickelt, um die Grundlage für fortgeschrittene Nahkampfmechaniken zu schaffen.

Brandneue Sektoren

Kommt und entdeckt noch mehr von der Galaxie! Acht neue, handgefertigte Levels mit neuen Aufgaben für eure Crews warten auf euch. Erkundet neue Außenposten auf Wüstenplaneten und verteidigt einen Außenposten mit Ringen gegen die Belagerung durch ein Schiff der Legion.

Neue Händler im Hangar

Die bekannten Gesichter Vosk und Bozze übernehmen eine ganz neue Rolle im Hangar: Sie sind jetzt Händler mit einem riesigen Angebot! Vosk verkauft eurer Crew Artefakte, die vor jeder Mission coole Upgrades bringen, während Bozze eine Auswahl an Waffen und Ausrüstung anbietet, damit ihr für den Kampf gerüstet seid.

Sektormodifikatoren

Begegnet auf eurer galaktischen Reise einigen chaotischen Hindernissen mit zusätzlichen Sektormodifikatoren wie Materia-Störfeld, Hohe Legion-Präsenz und Ionenriss, die eure Läufe noch spannender machen.

Neben diesen Updates bringt Keepsake Games auch das erste von vielen saisonalen Events raus. Halloween steht vor der Tür, also macht bei den Feierlichkeiten mit und helft Bozze dabei, Kürbisse für seine Dekorationen zu sammeln, um das zeitlich begrenzte Jack-O-Lantern-Kosmetikitem zu bekommen.

„Wir freuen uns riesig, das Vendor-Update zu veröffentlichen“, sagte Daniel Kaplan, CEO von Keepsake Games. „Die Reaktionen auf Jump Space waren unglaublich und wir können es kaum erwarten, das Spiel gemeinsam mit unserer Community weiterzuentwickeln. Wir haben uns das Feedback genau angehört und hoffen, dass unsere Spieler diese neuen Ergänzungen lieben werden – also los, schnapp dir einen Schraubenschlüssel und bekämpfe Metall mit Metall!“

Jump Space ist jetzt für PC und Xbox in der Game-Preview erhältlich.