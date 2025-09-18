Jump Space: Spielszenen aus dem Koop-Sci-Fi-Abenteuer

Schaut euch in drei neuen Videos Spielszenen aus Jump Space an und verschafft euch einen ersten Eindruck zum Science-Fiction-Abenteuer.

In Jump Space erlebt ihr ein actiongeladenes Science-Fiction-Abenteuer, das euch direkt in die Weiten des Weltalls entführt. Das Spiel bietet nicht nur intensive Weltraumkämpfe, sondern fordert euch auch dazu heraus, euer eigenes Raumschiff regelmäßig zu warten und funktionsfähig zu halten. Neben den dynamischen Schlachten gegen feindliche Flotten spielt die Pflege und Aufrüstung eurer Ausrüstung eine entscheidende Rolle, um im Verlauf des Spiels erfolgreich zu bleiben.

Eine Besonderheit von Jump Space ist, dass ihr euer Schiff jederzeit verlassen könnt, um mit Schusswaffen auf Erkundungstour zu gehen. Dabei bewegt ihr euch über fremde Planeten, entdeckt Ressourcen, bekämpft gefährliche Gegner und löst Aufgaben abseits der Schlachten im All.

Die drei neuen Gameplay Videos zu Jump Space zeigen eindrucksvoll, wie abwechslungsreich das Spielerlebnis gestaltet ist. Ihr erlebt nicht nur rasante Weltraumgefechte und taktische Schlachten, sondern erhaltet auch einen Einblick in die Bedeutung der Raumschiff-Wartung und die spannenden Erkundungsmissionen zu Fuß. Dadurch wird klar, dass Jump Space weit mehr ist als ein klassisches Weltraum-Actionspiel und euch eine vielseitige Mischung aus Kampf, Strategie und Erkundung bietet.

