Jumping Jazz Cats: Online-Partyspiel mit Katzen angekündigt

Autor:, in / Jumping Jazz Cats

Team17 Digital und Le Catnip Collective aus Montreal haben sich zusammengetan, um gemeinsam an Jumping Jazz Cats zu arbeiten. Es ist das, was sich jeder schon lange gewünscht hat: ein Spiel, in dem ihr als Katze mit euren Freunden spielt!

Das Spiel wurde im August zur Gamescom mitgebracht, um es der Presse vorzustellen, und Team17 digital freut sich darauf, Jumping Jazz Cats mit noch mehr Menschen zu teilen. Die Ankündigung erfolgt bisher nur für Steam.

Ann Hurley, General Manager, Team17 Digital, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass Team17 mit Le Catnip Collective zusammenarbeitet! Unsere Entwickler haben Jumping Jazz Cats auf der diesjährigen Gamescom vorgestellt, und die Resonanz war fantastisch. Wir wissen, dass sowohl Partyspiel- als auch Katzenliebhaber es genießen werden, viel mehr über das Spiel zu erfahren.“ Arun Sol Warszawski, Mitbegründer und Sounddesigner: „Le Catnip Collective ist hocherfreut, unsere Partnerschaft mit Team17 bekannt zu geben! Mit ihrer Unterstützung hat unser kleines Indie-Studio sein erstes Spiel, Jumping Jazz Cats, entwickelt, und wir freuen uns riesig, dass die Leute mehr darüber erfahren werden!“

Features

2-9 Spieler online

4 lokale Spieler können sich über den geteilten Bildschirm anschließen

6 Level in der ganzen Villa zu entdecken

6 von Katzen-GIFs inspirierte Minispiele

10 Original-Jazz-Songs, die das Spielgeschehen während der Refrains beeinflussen

Mischen und Kombinieren von Levels, Minispielen und Songs für immense Abwechslung

Mischung aus kooperativen und kompetitiven Strategien