Junkyard Simulator: Herrscher über Schrott, Stahl und Schweißbrenner

Werft den Schweiß an – im Junkyard Simulator werdet ihr zum Herrscher über Schrott, Stahl und Schweißbrenner!

Am 24. Oktober erscheint Junkyard Simulator erstmals für Konsolen und bringt euch mitten hinein in die raue Welt eines Schrottplatzes, auf dem jedes verrostete Teil und jeder alte Motor den Beginn einer Erfolgsgeschichte markieren kann.

Das Spiel bietet euch die Möglichkeit, euren eigenen Schrottplatz aufzubauen, zu erweitern und effizient zu betreiben. Ob ihr alte Fahrzeuge zerlegt, Rohstoffe verarbeitet oder Fundstücke restauriert – euer Ziel ist es, aus Schrott Profit zu schlagen und zum wahren Schrottplatz-Baron aufzusteigen.

In Junkyard Simulator steht euch eine Vielzahl an Maschinen und Werkzeugen zur Verfügung, um aus vermeintlichem Abfall wertvolle Materialien zu gewinnen. Mit schwerem Gerät zerdrückt, zerschneidet und verarbeitet ihr Metalle und andere Rohstoffe, die ihr anschließend auf dem Schrottmarkt verkauft. Darüber hinaus könnt ihr heruntergekommene Autos wieder instand setzen, vom Wrack bis zum funktionsfähigen Fahrzeug, um sie gewinnbringend zu veräußern.

Der Alltag auf dem Schrottplatz wird durch eine Reihe von Aufgaben und Aktivitäten abwechslungsreich gestaltet. Ihr könnt mit dem Abschleppwagen verlassene Fahrzeuge transportieren, sie zu Metallwürfeln pressen oder auf Entdeckungstour gehen, um alte Möbel, Geräte und Ersatzteile zu finden. Die Welt lässt sich sowohl zu Fuß als auch mit verschiedenen Fahrzeugen erkunden, wodurch ihr stets flexibel bleibt. Selbst die Container, die ihr durchsucht, enthalten zufällig generierte Beute, was dem Spiel eine zusätzliche Spannung verleiht.

Neben dem Hauptgeschäft könnt ihr Nebenaufträge annehmen, Motoren zerlegen und den reibungslosen Betrieb eures Schrottplatzes sicherstellen. Der Mix aus Management, Handwerk und Erkundung schafft ein motivierendes Spielerlebnis, bei dem ihr eure Fortschritte mit jedem erfolgreich abgeschlossenen Auftrag spürt.

Mit seiner Mischung aus realistischen Arbeitsschritten, freier Erkundung und wirtschaftlichem Aufbau vermittelt Junkyard Simulator das Gefühl, den Traum vom eigenen Schrottimperium Wirklichkeit werden zu lassen. Wenn ihr schon immer erleben wolltet, wie aus rostigem Altmetall glänzender Profit entsteht, dann bietet euch dieser Titel die perfekte Gelegenheit, den Hammer selbst in die Hand zu nehmen.