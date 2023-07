Jurassic Park: Classic Games Collection: Klassiker-Sammlung angekündigt

In diesem Jahr könnt ihr in der Jurassic Park Classic Game Collection auf Dinosaurier-Jagd gehen.

Im Rahmen des LRG3-Events wurde die Jurassic Park: Classic Games Collection für alle aktuellen Plattformen angekündigt.

Die Sammlung wird dabei die NES-, GameBoy- und Super Nintendo-Versionen von Jurassic Park und die GameBoy- und Super Nintendo-Fassungen von Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues enthalten. Dabei sind verschiedene Neuerungen, wie Save States für jedes Spiel, neue In-Game Maps und verschiedene Quality-of-Life-Verbesserungen, geplant.

Erste Spielszenen könnt ihr dem offiziellen Ankündigungs-Trailer der klassischen Sammlung entnehmen.

Derzeit ist geplant, dass ihr das neueste Projekt von Limited Run Games am Ende des Jahres auf Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und PlayStation 5 spielen könnt. Vorbestellungen für die physische Version starten am 1. September auf der offiziellen Seite.