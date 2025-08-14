Jurassic Park: Survival: Ein Blick hinter die Kulissen des neuen Action-Adventures

Obwohl Jurassic Park: Survival nicht auf der diesjährigen gamescom vertreten ist, haben Saber Interactive und Universal Products & Experiences ein neues Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht, das euch einen detaillierten Einblick in die Entwicklung des Spiels gewährt.
Der Titel spielt unmittelbar nach den Ereignissen des Originalfilms von 1993 und versetzt euch zurück auf die Insel Isla Nublar. Als InGen-Wissenschaftlerin Dr. Maya Joshi, dargestellt von Schauspielerin Payal Mistry, erlebt ihr eine neue Geschichte, die sich einen Tag nach dem Filmende entfaltet.
Die Entwickler arbeiten eng mit NBCUniversal zusammen, um die ikonischen Schauplätze der Insel originalgetreu nachzubilden und gleichzeitig neue, bislang unbekannte Orte zu integrieren. Ziel ist es, ein intensives Einzelspieler-Erlebnis zu schaffen, das sowohl Action- als auch Stealth-Elemente vereint. Dabei begegnet ihr verschiedenen Dinosauriern, deren Aussehen, Bewegungen und Verhalten mit besonderer Sorgfalt an die Filmvorlage angepasst wurden.
Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Weitere Informationen zur Veröffentlichung stehen noch aus.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das sieht vielversprechend aus. Aber bitte nicht zu viel Stealth, da gibt’s bei mir immer eine gewissen Frustrationsgefahr.
Manche Spieler stealthen sich dadurch, andere stehen auf der Speisekarte 🙂
Sieht soweit ganz gut aus👍und könnte echt was werden🎮😉👌.
Wird bestimmt schleichlastig sein, freue mich drauf.
Hoffentlich versauen sie es nicht
Bin gespannt.
Die World Evolution-Spiele waren nett, aber spielmechanisch haben sie mich irgendwie nicht so 100%ig gekriegt.
Das könnte echt gut werden, hoff ich zumindest. 🦖
Auf das freue ich mich richtig, bin ja auch ein großer Dino Fan 🙏.