Jurassic Park: Survival: Ein Blick hinter die Kulissen des neuen Action-Adventures

Image: Saber Interactive

Saber Interactive zeigt erstmals die Entwicklung des Spiels Jurassic Park: Survival, das direkt an den Kultfilm von 1993 anschließt.

Obwohl Jurassic Park: Survival nicht auf der diesjährigen gamescom vertreten ist, haben Saber Interactive und Universal Products & Experiences ein neues Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht, das euch einen detaillierten Einblick in die Entwicklung des Spiels gewährt.

Der Titel spielt unmittelbar nach den Ereignissen des Originalfilms von 1993 und versetzt euch zurück auf die Insel Isla Nublar. Als InGen-Wissenschaftlerin Dr. Maya Joshi, dargestellt von Schauspielerin Payal Mistry, erlebt ihr eine neue Geschichte, die sich einen Tag nach dem Filmende entfaltet.

Die Entwickler arbeiten eng mit NBCUniversal zusammen, um die ikonischen Schauplätze der Insel originalgetreu nachzubilden und gleichzeitig neue, bislang unbekannte Orte zu integrieren. Ziel ist es, ein intensives Einzelspieler-Erlebnis zu schaffen, das sowohl Action- als auch Stealth-Elemente vereint. Dabei begegnet ihr verschiedenen Dinosauriern, deren Aussehen, Bewegungen und Verhalten mit besonderer Sorgfalt an die Filmvorlage angepasst wurden.

Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Weitere Informationen zur Veröffentlichung stehen noch aus.

