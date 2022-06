Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn-Erweiterung jetzt erhältlich

Autor:, in / Jurassic World Evolution 2

Frontier Developments plc veröffentlicht heute die Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn-Erweiterung. Sie erscheint für PC über Steam, im Epic Games Store und Windows Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 19,99 €.

Die Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn-Erweiterung erscheint zeitgleich mit dem neuen Film „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ von Universal Pictures und Amblin Entertainment und bietet eine Fülle neuer Inhalte, die von den Ereignissen des neuesten Teils der beliebten Franchise inspiriert sind.

Zusätzlich bietet das neue Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Bundle den perfekten Einstieg für alle Jurassic-Fans, die sich zum ersten Mal an der Verwaltung eines Dinosaurierparks versuchen.

Das Bundle enthält das äußerst erfolgreiche Basisspiel sowie den neuen, vom Film inspirierten DLC und ist ab sofort für PC über Steam, im Epic Games Store und Windows Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 79,99 € erhältlich. Zur Feier des Launches gibt es das Bundle für eine begrenzte Zeit vergünstigt zum Preis von 55,99 Euro.

In der fesselnden neuen Kampagne der Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Erweiterung, die die Geschichte von Jurassic World: Ein neues Zeitalter ausbaut, werden die Spieler mit einem Staraufgebot an Charakteren aus der gesamten Franchise zusammenarbeiten: Darunter befinden sich Dr. Alan Grant (gesprochen von Sam Neill), Dr. Ellie Sattler (gesprochen von Oscar-Preisträgerin Laura Dern) und Claire Dearing (gesprochen von Bryce Dallas Howard).

Sowohl angehende Parkmanager als auch erfahrene Spieler werden sich an der Authentizität der Kampagne erfreuen, während sie den Bau einer Hightech-Anlage von Biosyn Genetics in einer atemberaubenden neuen Tal-Umgebung beaufsichtigen, komplett mit einer ganzen Reihe von neuen, von Biosyn inspirierten Gebäuden, wie sie im neuen Film zu sehen sind. Sie werden in Bernstein eingeschlossene DNA ausgraben, um vom Film inspirierte gefiederte Arten zu synthetisieren und von Bränden verwüstete Wälder wiederherzustellen, damit Dinosaurier wieder gedeihen können.

Neben der fesselnden Kampagnenerzählung können Franchise-Fans im Chaostheorie-Modus ein spannendes Was-wäre-wenn-Szenario erleben, das von den epischen Ereignissen in Jurassic World: Ein neues Zeitalter inspiriert ist. Die Spieler arbeiten mit Owen Grady zusammen, um entflohene Dinosaurier auf seiner verschneiten Sierra Nevada Ranch unterzubringen. Sie können sich selbst auf den Fahrersitz setzen, wenn sie mithilfe neuer Steuerungsmechanismen die prähistorischen Herden schnell in Sicherheit bringen. Außerdem müssen sie Diebe, die versuchen, Dinosaurier zu stehlen, abwehren, indem sie Scheinwerfer aufstellen, Wachtürme bauen und Fahrzeuge abfangen.

Kein Jurassic World Evolution 2 DLC wäre vollständig ohne eine herausragende Auswahl an begehrten prähistorischen Arten. Als Teil der Erweiterung kommen erstmals zwei faszinierende gefiederte Dinosaurier ins Spiel: der wilde Rudeljäger Pyroraptor und der furchterregende Therizinosaurus. Zusätzlich zu diesen beeindruckenden gefiederten Spezies werden der uralte Fleischfresser Dimetrodon mit seinem segelartigen Rückgrat und der räuberische Quetzalcoatlus, ein Gigant unter den fliegenden Reptilien, eine Bereicherung für jeden Park oder jede Forschungseinrichtung darstellen.

Die Liste der Neuankömmlinge in der Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Erweiterung wird durch eine Reihe von Dinosaurier-Varianten und Skins vervollständigt, die ihren filmischen Vorbildern nachempfunden sind: der auffallend gefiederte und vernarbte Tyrannosaurus Rex, neue Skins für Dilophosaurus und Parasaurolophus sowie Varianten für den riesigen Dreadnoughtus und den furchterregenden Giganotosaurus.

Neben dem DLC bietet ein kostenloses Update für das Basisspiel den Spielern eine Reihe neuer Features, darunter die Möglichkeit, Karten aus dem Chaos Theorie Modus als Challenge-Modus-Level zu spielen, verbesserte Dinosaurier-Transporte und mehr.