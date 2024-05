Jurassic World Evolution 2: Park Manager’s Collection Pack angekündigt

Das Jurassic World Evolution 2: Park Manager’s Collection Pack erscheint am Donnerstag, den 16. Mai, wie heute angekündigt wurde. Es wird 7,99 Euro für PC via Steam, Epic Games Store, Windows Store und GeForce Now, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One kosten.

Von legendären prähistorischen Giganten der Meere und des Himmels bis hin zu winzigen Dinosauriern, die einst die Erde bevölkerten, stellt diese Auswahl vier unglaubliche Spezies vor, die für die Parkbesucher ein wahres Wunder sind:

ist ein Spitzenraubtier, das die Ozeane über dreizehn Millionen Jahre lang beherrschte. Mit einem Biss, der fünfmal stärker ist als der eines T-Rex, ist dieser kolossale Jäger der größte jemals entdeckte Hai und die wahre Bedeutung von Wildheit. Der aus der späten Kreidezeit stammende Microceratus ist ein kleiner Ceratopsid mit einer ausgeprägten Krempe und bewegt sich flink und schnell, um Raubtieren auszuweichen. Dieser faszinierende kleine Pflanzenfresser, dessen Name „kleinhörnig“ bedeutet, lebt gerne in größeren Gruppen seiner Art.

ist ein kleiner Therapode mit langen Armen und für seine Größe kräftigen Beinen, der durch den Sand der frühen Jurazeit huschte. Er ist weniger furchterregend als seine größeren Brüder und verlässt sich bei der Jagd auf seine Beute auf Geschwindigkeit und Gerissenheit. Thanatosdrakon, ein treffend benannter „Todesdrache“, der während der späten Kreidezeit über den prähistorischen Himmel Südamerikas herrschte. Mit seiner enormen Flügelspannweite von etwa 30 Fuß ist dieser riesige Pterosaurier eine ernstzunehmende Kraft in der Luft.

Der DLC führt außerdem „Camp Cretaceous“ ein, eine neue T-Rex-Skin-Variante, die auf Little Eatie basiert, den die Spieler vielleicht aus der vierten Staffel der Netflix-Serie Jurassic World kennen.

Alle Spieler erhalten zudem ein kostenloses Update für das Basisspiel, das neue Dekorationen und Beleuchtungen für die Lagune bringt.