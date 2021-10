Jurassic World Evolution 2: Plesiosaurus im Trailer vorgestellt

Autor:, in / Jurassic World Evolution 2

Im Species Field Guide, einer Serie, die euch aktuelle Informationen zu einer Reihe von prähistorischen Tieren und Dinosauriern in Jurassic World Evolution 2 liefert, stellt in dieser Woche den Plesiosaurus vor. Der Trailer zeigt das riesige Meeresreptil, das an seinem langen, schlanken Hals und seinem schildkrötenähnlichen Körper zu erkennen ist.

Schaut euch jetzt den Species Field Guide zum Plesiosaurus in Jurassic World Evolution 2 an:

Jurassic World Evolution 2 erscheint am 9. November 2021 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One.