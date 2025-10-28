Jurassic World Evolution 3: Abstürze auf Xbox mit Update behoben

Ein neues Update für Jurassic World Evolution 3 behebt Abstürze auf Xbox. Es handelt sich um gelegentliche Crashes beim Speichern, aber auch beim Bauen.
Weiterhin wurden lange Ladezeiten und niedrige Bildraten bei der Installation von Inhalten im Workshop behoben.
Jurassic World Evolution 3 ist seit dem 21. Oktober erhältlich. Weitere Details zum Update findet ihr den Patch Notes, wenn ihr den Link zum Aufklappen drückt.
Update 1.0.7 – Patch Notes
Under Investigation
These topics are NOT addressed in this update, but are being assessed.
Complexity Meter
- We are continuing to work on changes to the complexity meter based on player feedback. Please continue to share any feedback via the Frontier Issue Tracker.
Bug Fixes
Workshop
- Resolved issue causing slow load times and low frame rates with a large volume of workshop content installed
- Resolved block when attempting to uninstall a workshop blueprint without an internet connection
Park Teams
- Resolved occasional crash where Maintenance Teams with automated tasking are given a manual task
- Fixed infrequent crash when attempting to remove dead dinosaurs from a Paleo-Medical Facility
Stability
- Fixed occasional save crash on Xbox platform
- Fixed construction crash on Xbox platform
- Fixed several crashes related to fossil management
- Resolved a low frequency crash when loading into Montana during the tutorial
- A significant number of Performance and Stability Improvements
Ist halt leider gut zu warten 🙁
OK ich hatte nicht einen abstürzen auf der Series x
Ich fand das im ersten leider total unschön das du um alles für das free play freizuschalten die kampagne samt dlcs durspielen musstest daher blieb ich allein dem 2. fern.
Ist das im 3. wieder so?
Es gibt Herausforderung aber da bekommt man nur Statuen glaube man bekommt alles mit Forschung und Expedition
Mir ist aufgefallen das die Kampagne ein das Spiel nur erklärt
Also man kann alle Dinos gleich so diesmal haben? Früher waren viele vor Abschluss der Kampagne ja gesperrt. Free play war es ja mega geil aber diese story Aufgaben manchmal waren so unfunny 😆
Du musst sie nur frei forschen-(Expedition) bzw. Die DNA bei Expedition sammeln
Wenigstens haben sie es zügig gepatched.