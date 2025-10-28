Jurassic World Evolution 3: Abstürze auf Xbox mit Update behoben

Mit dem neusten Update für Jurassic World Evolution 3 wurden Abstürze auf Xbox-Konsolen behoben.

Ein neues Update für Jurassic World Evolution 3 behebt Abstürze auf Xbox. Es handelt sich um gelegentliche Crashes beim Speichern, aber auch beim Bauen.

Weiterhin wurden lange Ladezeiten und niedrige Bildraten bei der Installation von Inhalten im Workshop behoben.

Jurassic World Evolution 3 ist seit dem 21. Oktober erhältlich. Weitere Details zum Update findet ihr den Patch Notes, wenn ihr den Link zum Aufklappen drückt.