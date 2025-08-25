Jurassic World Evolution 3: Cretaceous Cruise erweitert Attraktionsvielfalt

Mit der Einführung der Cretaceous Cruise erhält Jurassic World Evolution 3 eine neue Attraktion, die euch erlaubt, Flussfahrten durch individuell gestaltete Gehege zu integrieren.

Dabei paddeln eure Parkbesucher in Kajaks durch Wasserlandschaften und erleben Dinosaurier aus einer völlig neuen Perspektive.

Besonders semi-aquatische Arten wie Baryonyx oder Suchomimus lassen sich auf diese Weise hautnah beobachten. Die Attraktion ergänzt bestehende Systeme wie die Gyrosphäre und erweitert die Möglichkeiten zur Inszenierung eures Parks deutlich.

Die Cretaceous Cruise ist vollständig in das modulare Bausystem des Spiels eingebunden. Ihr könnt Streckenverläufe, Einstiegsbereiche und Szenerieelemente wie Felsen, Wasserfälle oder Pflanzen frei gestalten.

Die KI der Dinosaurier reagiert dynamisch auf die Boote, was neue Interaktionen und Verhaltensweisen ermöglicht. Die Attraktion ist sowohl für Sandbox-Spieler als auch für Kampagnenmanager relevant, da sie die Besucherzufriedenheit und Parkbewertung direkt beeinflusst.