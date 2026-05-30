Jurassic World Evolution 3: Dracorex kommt kostenlos ins Spiel

Zum Start des sogenannten „Jurassic June“ dürfen sich Parkmanager über einen weiteren Dinosaurier für Jurassic World Evolution 3 freuen. Entwickler Frontier Developments hat angekündigt, dass der Dracorex bereits am 1. Juni 2026 mit dem kostenlosen Update 1.2.8 ins Spiel aufgenommen wird.

Der Dracorex gehört zu den auffälligeren Pflanzenfressern der Dinosaurierwelt und ist vor allem für seinen markanten, mit Stacheln besetzten Schädel bekannt. Aufgrund seines außergewöhnlichen Erscheinungsbildes dürfte die Art schnell zu einer beliebten Attraktion in den Freizeitparks der Spieler werden.

Passend zur Ankündigung wurde ein neues Video veröffentlicht, das erste Szenen des Dracorex in seinem Gehege zeigt. Gleichzeitig erinnern die Entwickler daran, dass ausreichend gesicherte Anlagen weiterhin eine wichtige Rolle spielen, um den Betrieb des Parks reibungslos aufrechtzuerhalten.

Jurassic World Evolution 3 bietet Spielern die Möglichkeit, eigene Dinosaurierparks auf der ganzen Welt aufzubauen und zu verwalten. Zu den größten Neuerungen des dritten Serienteils zählt die Einführung von Jungtieren, wodurch erstmals mehrere Dinosauriergenerationen innerhalb eines Parks aufwachsen können.

Mit dem kostenlosen Update 1.2.8 wird das Dinosaurier-Aufgebot nun erneut erweitert. Der Dracorex bildet dabei den Auftakt weiterer Inhalte, die im Rahmen des Jurassic June erwartet werden.

Jurassic World Evolution 3 ist bereits für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich.