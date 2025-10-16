Jurassic World Evolution 3: Erste Einblicke in die Nevada-Kampagne

In Jurassic World Evolution 3 erwartet euch mit der Nevada-Kampagne ein neuer, herausfordernder Spielabschnitt, der euch als Parkmanager an eure Grenzen bringt.

In diesem exklusiven Sneak Peek wird deutlich, dass ihr euch um weit mehr kümmern müsst als nur um die Sicherheit und Pflege der Dinosaurier. Eure Aufgabe besteht darin, verlassene Parks wiederzubeleben, entlaufene Pterosaurier einzufangen und sicherzustellen, dass alle Arten in ihren Ausstellungen erfolgreich gedeihen.

Die neue Kampagne in Nevada kombiniert das klassische Management-Gameplay mit dynamischen Herausforderungen, die taktisches Denken und schnelle Entscheidungen verlangen.

Die weite, karge Landschaft Nevadas bietet eine einzigartige Umgebung, in der Ressourcenplanung, Infrastrukturaufbau und Tierwohl entscheidend für den Erfolg sind. Spieler müssen nicht nur wirtschaftliche Stabilität gewährleisten, sondern auch wissenschaftliche Forschung vorantreiben und gefährliche Situationen unter Kontrolle halten.

Mit der Nevada-Kampagne führt Jurassic World Evolution 3 das bewährte Konzept der Serie konsequent weiter und erweitert es um spannende neue Aufgaben und Umgebungen. Fans dürfen sich auf strategische Tiefe, spektakuläre Dinosaurier-Interaktionen und die charakteristische Mischung aus Management und Chaos freuen, die das Franchise so erfolgreich macht.