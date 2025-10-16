Jurassic World Evolution 3: Erste Einblicke in die Nevada-Kampagne

8 Autor: , in News / Jurassic World Evolution 3
Übersicht
Image: Frontier Developments

Jurassic World Evolution 3 zeigt spannenden Nevada-Level – Rettet Parks, fangt Pterosaurier und meistert neue Aufgaben!

In Jurassic World Evolution 3 erwartet euch mit der Nevada-Kampagne ein neuer, herausfordernder Spielabschnitt, der euch als Parkmanager an eure Grenzen bringt.

In diesem exklusiven Sneak Peek wird deutlich, dass ihr euch um weit mehr kümmern müsst als nur um die Sicherheit und Pflege der Dinosaurier. Eure Aufgabe besteht darin, verlassene Parks wiederzubeleben, entlaufene Pterosaurier einzufangen und sicherzustellen, dass alle Arten in ihren Ausstellungen erfolgreich gedeihen.

Die neue Kampagne in Nevada kombiniert das klassische Management-Gameplay mit dynamischen Herausforderungen, die taktisches Denken und schnelle Entscheidungen verlangen.

Die weite, karge Landschaft Nevadas bietet eine einzigartige Umgebung, in der Ressourcenplanung, Infrastrukturaufbau und Tierwohl entscheidend für den Erfolg sind. Spieler müssen nicht nur wirtschaftliche Stabilität gewährleisten, sondern auch wissenschaftliche Forschung vorantreiben und gefährliche Situationen unter Kontrolle halten.

Mit der Nevada-Kampagne führt Jurassic World Evolution 3 das bewährte Konzept der Serie konsequent weiter und erweitert es um spannende neue Aufgaben und Umgebungen. Fans dürfen sich auf strategische Tiefe, spektakuläre Dinosaurier-Interaktionen und die charakteristische Mischung aus Management und Chaos freuen, die das Franchise so erfolgreich macht.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Jurassic World Evolution 3

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Nibelungen86 278620 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 16.10.2025 - 09:31 Uhr

    Werde ich irgendwann kaufen, bis dahin bin ich mit Teil 2 gut bedient.

    Vielleicht kommt es wieder in den Gamepass und ich kann mir die Neuerungen genauer anschauen, ob sich ein baldiges Upgrade von Teil 1 auf Teil 2 lohnt.

    0
      • Nibelungen86 278620 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 16.10.2025 - 13:14 Uhr
        Antwort auf GERxJOHNNY

        Was ich gesehen habe, ist eigentlich schon genügend, habe aber erst alle DLC zum Teil 2 gekauft (nicht gerade günstig alles zusammen), und bisher reicht mir das Erlebnis, die Test will ich auch noch abwarten.

        0
  3. EktomorfRoman 57325 XP Nachwuchsadmin 7+ | 16.10.2025 - 11:15 Uhr

    Wirklich toll wäre ich doch so kreativ 😀 vorallem hatte das letzte game für mich viel zu viel Umfang durch die DLCs^^ bitte Leute für Roman weniger ist mehr 🙂

    0
  4. GERxJOHNNY 51330 XP Nachwuchsadmin 5+ | 16.10.2025 - 11:53 Uhr

    Als Kind hätte ich mich gefreut, wenn es außer Dino Crisis noch ein anderes geiles Dino Spiel gegeben hätte

    0

Hinterlasse eine Antwort