Jurassic World Evolution 3: Erstes Live-Gameplay aus dem Sichuan-Becken

Im Rahmen des Jurassic World Evolution 3 Preview Events in London wurde erstmals ausführliches Live-Gameplay präsentiert. Die Aufnahmen zeigen den China Sichuan Basin im Sandbox-Modus und geben einen Vorgeschmack auf die neuen Inhalte, die Spieler ab dem 21. Oktober 2025 erleben können.

Die Entwickler von Frontier Developments stellten verschiedene Features von Jurassic World Evolution 3 vor, darunter erweiterte Bau- und Managementoptionen, verbesserte KI für Dinosaurier sowie neue Umwelt- und Anpassungsmöglichkeiten. Besonders hervorgehoben wurde die Detailtiefe des Sichuan-Beckens, das mit einzigartigen Landschaften, Vegetation und klimatischen Bedingungen für Abwechslung sorgt.

Mit dem dritten Teil der Reihe baut Frontier auf den Erfolgen von Jurassic World Evolution und Jurassic World Evolution 2 auf und kombiniert strategisches Parkmanagement mit lebendigen Dinosaurier-Simulationen. Das Preview Event zeigt deutlich, dass die Serie mit Jurassic World Evolution 3 einen weiteren Schritt in Richtung Realismus und spielerischer Freiheit geht.

Der offizielle Release ist für den 21. Oktober 2025 geplant, sowohl für PC als auch für aktuelle Konsolen.

