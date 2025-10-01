Jurassic World Evolution 3: Erstes Live-Gameplay aus dem Sichuan-Becken

Im Rahmen des Jurassic World Evolution 3 Preview Events in London wurde erstmals ausführliches Live-Gameplay präsentiert. Die Aufnahmen zeigen den China Sichuan Basin im Sandbox-Modus und geben einen Vorgeschmack auf die neuen Inhalte, die Spieler ab dem 21. Oktober 2025 erleben können.
Die Entwickler von Frontier Developments stellten verschiedene Features von Jurassic World Evolution 3 vor, darunter erweiterte Bau- und Managementoptionen, verbesserte KI für Dinosaurier sowie neue Umwelt- und Anpassungsmöglichkeiten. Besonders hervorgehoben wurde die Detailtiefe des Sichuan-Beckens, das mit einzigartigen Landschaften, Vegetation und klimatischen Bedingungen für Abwechslung sorgt.
Mit dem dritten Teil der Reihe baut Frontier auf den Erfolgen von Jurassic World Evolution und Jurassic World Evolution 2 auf und kombiniert strategisches Parkmanagement mit lebendigen Dinosaurier-Simulationen. Das Preview Event zeigt deutlich, dass die Serie mit Jurassic World Evolution 3 einen weiteren Schritt in Richtung Realismus und spielerischer Freiheit geht.
Der offizielle Release ist für den 21. Oktober 2025 geplant, sowohl für PC als auch für aktuelle Konsolen.
Direkt mal meiner einen Nichte schicken, die freut sich schon übelst auf das Spiel und spart für einen neuen Rechner.
Bin so froh, dass sie den Teil endlich mehr in Richtung der anderen Spiele des Studios ausrichten. Die fehlenden Individualisierungsmöglichkeiten waren für mich immer Grund wieso mir die Vorgänger keinen Spaß machten.
Dass es mehr in Richtung von Planet Zoo geht, könnte das Spiel für mich auch interessant machen.
Hab Planet Zoo zwar nie gespielt, aber mal ein bisschen dabei zugesehen und die Gameplay-Formel sieht schon cool aus. Das gemischt mit Dinos könnte genau das Richtige für mich sein.
Mich hat der erste Jurassic World-Teil nämlich auch nicht so gepackt, so dass ich den Zweiten der mir nach more of the same aussah, dann gar nicht ausprobiert habe.
Hoffe ein bisschen das Teil 3 dann vielleicht auch wieder im Game Pass landet.
Mal schauen ob die Neuerungen ausreichen um dafür 60 Kröten auf die Theke zu legen
Interessantes Spiel, nur hätte ich derzeit keine Lust darauf.
Saurier mit Federn sehen einfach seltsam aus, wenn man es in der Kindheit anders gelernt hat.