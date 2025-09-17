Jurassic World Evolution 3: Megalodon – größter Raubfisch der Urzeit enthüllt

Jurassic World Evolution 3 erweitert das Spielerlebnis um eine spektakuläre neue Attraktion: den Megalodon.

Dieser urzeitliche Spitzenjäger gilt als größter Raubfisch der prähistorischen Ozeane und übertrifft mit seiner gewaltigen Größe selbst den bekannten Mosasaurus. Mit seiner imposanten Erscheinung und den mächtigen Kiefern wird der Megalodon zur Hauptattraktion in euren Lagunen und bietet ein einzigartiges Highlight für alle Besucher eurer Parks.

Jurassic World Evolution 3 erscheint am 21. Oktober und kann ab sofort im Steam Store, im Epic Games Store, im PlayStation Store und im Xbox Store vorbestellt werden.

Mit verbesserter Grafik, neuen Gameplay-Features und der Einführung des Megalodon hebt Jurassic World Evolution 3 das Management eurer Dinosaurierparks auf ein neues Level und macht das Spiel zu einem Muss für alle Fans der Reihe.