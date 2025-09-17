Jurassic World Evolution 3: Megalodon – größter Raubfisch der Urzeit enthüllt

Image: Frontier Developments

Jurassic World Evolution 3 bringt den Megalodon ins Spiel – Größter Raubfisch der Urzeit enthüllt

Jurassic World Evolution 3 erweitert das Spielerlebnis um eine spektakuläre neue Attraktion: den Megalodon.

Dieser urzeitliche Spitzenjäger gilt als größter Raubfisch der prähistorischen Ozeane und übertrifft mit seiner gewaltigen Größe selbst den bekannten Mosasaurus. Mit seiner imposanten Erscheinung und den mächtigen Kiefern wird der Megalodon zur Hauptattraktion in euren Lagunen und bietet ein einzigartiges Highlight für alle Besucher eurer Parks.

Jurassic World Evolution 3 erscheint am 21. Oktober und kann ab sofort im Steam Store, im Epic Games Store, im PlayStation Store und im Xbox Store vorbestellt werden.

Mit verbesserter Grafik, neuen Gameplay-Features und der Einführung des Megalodon hebt Jurassic World Evolution 3 das Management eurer Dinosaurierparks auf ein neues Level und macht das Spiel zu einem Muss für alle Fans der Reihe.

  1. Homunculus 268900 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 17.09.2025 - 10:27 Uhr

    Sehr cool, dass sie auch sowas mit reinnehmen und generell das Gameplay mehr Richtung Planet Zoo verändert haben.

  2. FaMe 147745 XP Master-at-Arms Onyx | 17.09.2025 - 10:38 Uhr

    Otodus Megalodon. Er tauchte erstmals im frühen Miozän und starb schließlich am Ende des Pliozäns aus. Unnützes Wissen meiner Kindheitstage 😅😅😅

  5. Ralle89 12680 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 17.09.2025 - 11:57 Uhr

    Freu mich schon voll drauf habe die Deluxe Edition geholt das ich möglichst vollständig starten kann.

  6. Rott 59400 XP Nachwuchsadmin 8+ | 17.09.2025 - 12:01 Uhr

    Ob da Parkbesucher ins Wassere purzeln können? 🙂
    Wenn es im GP ist schaue ich es mir an, so habe ich es mit den anderen beiden Teilen auch immer gehalten.
    Allen die zum Release los legen – viel Spaß!

  7. Phex83 124120 XP Man-at-Arms Silber | 17.09.2025 - 12:11 Uhr

    Hab es mal auf die Wunschliste gesetzt. Jetzt kommt echt viel auf einmal… Borderlands 4, AC Shadows DLC, JWE 3, TOW2… uff… brauche Urlaub

  8. RappScallion 7400 XP Beginner Level 3 | 17.09.2025 - 12:14 Uhr

    Hoffentlich wieder im Gamepass, wie die beiden Vorgänger, bzw. Teil 2. Teil 1 gab es mit Xbox Live Gold geschenkt, wenn ich mich recht erinnere.🤔

Hinterlasse eine Antwort