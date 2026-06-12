Jurassic World Evolution 3: Mutadon-Hybrid vereint Velociraptor und Flugsaurier

Jurassic World Evolution 3 präsentiert mit dem Mutadon einen neuen gefährlichen Hybrid-Dinosaurier.

Ein neuer Trailer zu Jurassic World Evolution 3 stellt den Mutadon vor, einen gefährlichen Hybrid-Dinosaurier, der die Fähigkeiten zweier bekannter Urzeitjäger miteinander kombiniert.

Der Mutadon vereint die Jagdinstinkte und Intelligenz eines Velociraptors mit der Luftüberlegenheit eines Pterosauriers. Dadurch entsteht ein besonders schwer zu kontrollierender Räuber, der Parkmanager vor neue Herausforderungen stellen dürfte.

Die Entwickler beschreiben den Mutadon als einen kalkulierenden Jäger, dessen Kombination aus Boden- und Luftbewegung eine effektive Eindämmung deutlich erschwert.

Neben dem neuen Hybrid hebt Frontier Developments erneut einige der wichtigsten Neuerungen von Jurassic World Evolution 3 hervor. Erstmals in der Geschichte der Reihe können Spieler die Entwicklung ihrer Dinosaurier von Jungtieren bis ins Erwachsenenalter begleiten.

Darüber hinaus lassen sich weitläufige Dinosaurierparks an verschiedenen Orten rund um den Globus errichten und verwalten. Zusätzliche Kreativwerkzeuge sollen noch mehr Freiheiten beim Bau individueller Jurassic World-Anlagen ermöglichen.

Jurassic World Evolution 3 ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich.