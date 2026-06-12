Jurassic World Evolution 3: Mutadon-Hybrid vereint Velociraptor und Flugsaurier

Ein neuer Trailer zu Jurassic World Evolution 3 stellt den Mutadon vor, einen gefährlichen Hybrid-Dinosaurier, der die Fähigkeiten zweier bekannter Urzeitjäger miteinander kombiniert.
Der Mutadon vereint die Jagdinstinkte und Intelligenz eines Velociraptors mit der Luftüberlegenheit eines Pterosauriers. Dadurch entsteht ein besonders schwer zu kontrollierender Räuber, der Parkmanager vor neue Herausforderungen stellen dürfte.
Die Entwickler beschreiben den Mutadon als einen kalkulierenden Jäger, dessen Kombination aus Boden- und Luftbewegung eine effektive Eindämmung deutlich erschwert.
Neben dem neuen Hybrid hebt Frontier Developments erneut einige der wichtigsten Neuerungen von Jurassic World Evolution 3 hervor. Erstmals in der Geschichte der Reihe können Spieler die Entwicklung ihrer Dinosaurier von Jungtieren bis ins Erwachsenenalter begleiten.
Darüber hinaus lassen sich weitläufige Dinosaurierparks an verschiedenen Orten rund um den Globus errichten und verwalten. Zusätzliche Kreativwerkzeuge sollen noch mehr Freiheiten beim Bau individueller Jurassic World-Anlagen ermöglichen.
Jurassic World Evolution 3 ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Tja was soll man dazu sagen? Wenn man nett ist schreibt man das er wenigstens Filmakkurat umgesetzt wurde. Wenn man kritisch ist schreibt man das dies eine der schlimmsten, künstlerischen Entscheidungen im Franchise ist, von Fans massiv abgelehnt wird, David Koepp aber stumpf diesen Weg in Jurassic World 5 weitergehen wird.
Um auf einer positiven Note den Post abzuschließen: ein Glück hat Frontier mit den Fans Mitleid und gibt uns die für den Mutadon aus dem Film geschnittene Velociraptor Variante, womit man nun das ursprünglich gedrehte und nachträglich abgeänderte Ende von Rebirth nachbauen kann.
Sieht nach einer tödlichen Mischung aus 💀.
Hässlich das Vieh.
Hab die ersten beiden Teile noch gar nicht gezockt. Mal schauen, ob ich es sauge.