Jurassic World Evolution 3: Nächste Evolutionsstufe der Dino-Simulation

Erstmals in der Spiele-Serie erleben Spieler in Jurassic World Evolution 3 Jungsaurier, Zucht-Gameplay, mächtige kreative Tools und eine weltumspannende Kampagne.

Frontier Developments, in Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences, hat heute Jurassic World Evolution 3 veröffentlicht, den dritten Teil der Spielereihe. Das Spiel erscheint auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und bereichert die Spiele-Serie erstmals mit Jungsauriern und einem umfangreichen Zuchtsystem.

Die Spieler begeben sich zudem auf eine epische Kampagne, die sie zu atemberaubenden Landschaften auf der ganzen Welt führt und gestalten mit mächtigen Creative-Tools Parks, wie nie zuvor.

Neue Park Manager, und diejenigen, die es werden wollen, können sich ab sofort der Herausforderung stellen, ihre eigenen Dinosaurier zu züchten. Zum Launch bietet das Spiel über 85 beeindruckende Arten.

Die Gehege bringen mehr Vielfalt denn je in die Parks, dank des ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus und der faszinierenden Jungtiere, die jeweils ihre eigenen neuen sozialen Interaktionen und Verhaltensweisen aufweisen.

Die sorgfältige Pflege dieser majestätischen Arten sorgt dafür, dass die Herden gedeihen können, was für anspruchsvolle Gäste noch attraktiver ist – und somit mehr Geld einbringt, das investiert werden kann.

Jurassic World Evolution 3 bietet in drei spannenden Spielmodi viele Möglichkeiten für unterschiedliche Spieltypen. Neue und erfahrene Park Manager können das Erbe ihres Parks in einer spannenden Jurassic World Evolution-Kampagne aufbauen, in der auch der einzig wahre Jeff Goldblum erneut in die Rolle des Dr. Ian Malcom schlüpft.

Die Spieler müssen in verschiedenen Orten auf der ganzen Welt ein empfindliches Gleichgewicht zwischen konkurrierenden menschlichen Interessen, einem neuen Gegner und dem friedlichen Leben der Dinosaurier in der modernen Welt herstellen.

Der Challenge-Modus bietet noch mehr Möglichkeiten für Spieler, ihre Management-Fähigkeiten zu verbessern und neue stabile Dinosaurier-Generationen zu züchten. Der Sandbox-Modus ist die ideale Leinwand für Kreative, die atemberaubende Parks mit spektakulären Details erschaffen wollen. Dafür stehen eine Reihe an intuitiven Werkzeugen und Szenerie-Gegenständen zur Verfügung, sowie ein neuer Insel-Generator, der es erlaubt, unendlich viele einzigartige Maps zu erschaffen.

Zum ersten Mal in der Serie können Spieler über den Frontier Workshop ihre Parks, Dinosaurier-Gehege und Szenerie über verschiedene Plattformen hinweg mit einer globalen Community teilen.

Spieler und Fans des Film-Franchises dürfen sich in Jurassic World Evolution 3 auf die niedlichen Jungsaurier und atemberaubende neue Attraktionen freuen, die es Gästen erlauben, Dinosaurier aus der Nähe und aus bislang unbekannten Höhen zu erleben.

In Kombination mit dem bezaubernden Soundtrack, inspiriert von der ikonischen Filmmusik von Universal Pictures und Amblin Entertainment, neuen Möglichkeiten der Automatisierung und des Park-Managements, beeindruckender Grafik und vielem mehr ist Jurassic World Evolution 3 die ultimative Dinosaurier-Park-Simulation.

Spieler, die ihren Park auf die nächste Stufe heben wollen, können das mit der Jurassic World Evolution 3: Deluxe Edition tun. Diese bietet vier zusätzliche spektakuläre Familieneinheiten – Protoceratops, ein kleiner Pflanzenfresser, der sich durch seinen Schnabel und Nackenschild auszeichnet; Guanlong, ein furchteinflößender früher Verwandter der Tyrannosaurier, der Federschmuck trägt; Thanatosdrakon, ein riesiger Flugsaurier; Concavenator, ein beeindruckender aerodynamischer Jäger – sowie eine Sammlung an Szenerie-Gegenständen inspiriert vom Clark County-Kampagnen-Level und drei exklusiven ATV-Fahrzeugskins.

Jurassic World Evolution 3 ist ab sofort auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S für 59,99 € für die Standard Edition und 74,99 € für die Deluxe Edition erhältlich.