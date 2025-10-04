Jurassic World Evolution 3: Neues Feature Focus Video Control the Chaos veröffentlicht

1 Autor: , in News / Jurassic World Evolution 3
Übersicht
Image: Frontier Developments

Letztes Trainingsmodul des Dinosaur Integration Network stimmt auf den Release von Jurassic World Evolution 3 ein.

Frontier Developments hat ein neues Feature Focus Video zu Jurassic World Evolution 3 veröffentlicht. Unter dem Titel Control the Chaos wird im Rahmen des finalen Moduls der Dinosaur Integration Network Training-Serie vorgestellt, wie ihr eure Teams weltweit effizient einsetzen und eure Parks optimal für den Erfolg vorbereiten könnt.

Der dritte Teil der beliebten Aufbaustrategie-Reihe erscheint am 21. Oktober 2025 und kann bereits jetzt im Steam, Epic Games Store, PlayStation Store und Xbox Store vorbestellt werden.

Mit Jurassic World Evolution 3 setzt Frontier die Evolution seiner erfolgreichen Dinosaurier-Simulation fort und bietet euch neue Möglichkeiten, das Chaos zu beherrschen und eure Parks noch realistischer zu gestalten.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Jurassic World Evolution 3

1 Kommentar Added

Mitdiskutieren
  1. Emmerich 34825 XP Bobby Car Geisterfahrer | 04.10.2025 - 12:14 Uhr

    Ich muss die ersten beiden Teile mal noch spielen, die scheinen ja auch ganz geil zu sein

    0

Hinterlasse eine Antwort