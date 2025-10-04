Jurassic World Evolution 3: Neues Feature Focus Video Control the Chaos veröffentlicht

Letztes Trainingsmodul des Dinosaur Integration Network stimmt auf den Release von Jurassic World Evolution 3 ein.

Frontier Developments hat ein neues Feature Focus Video zu Jurassic World Evolution 3 veröffentlicht. Unter dem Titel Control the Chaos wird im Rahmen des finalen Moduls der Dinosaur Integration Network Training-Serie vorgestellt, wie ihr eure Teams weltweit effizient einsetzen und eure Parks optimal für den Erfolg vorbereiten könnt.

Der dritte Teil der beliebten Aufbaustrategie-Reihe erscheint am 21. Oktober 2025 und kann bereits jetzt im Steam, Epic Games Store, PlayStation Store und Xbox Store vorbestellt werden.

Mit Jurassic World Evolution 3 setzt Frontier die Evolution seiner erfolgreichen Dinosaurier-Simulation fort und bietet euch neue Möglichkeiten, das Chaos zu beherrschen und eure Parks noch realistischer zu gestalten.