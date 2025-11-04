Jurassic World Evolution 3: Offizieller Accolades-Trailer veröffentlicht

Jurassic World Evolution 3 ab sofort auf allen Plattformen spielbar. Hier gibt es den offiziellen Accolades-Trailer zu sehen.

Mit Jurassic World Evolution 3 setzt Frontier Developments seine erfolgreiche Aufbaustrategie-Reihe fort und bietet euch das bisher umfassendste Erlebnis rund um den Bau eures eigenen Dinosaurierparks.

Das Spiel ist ab sofort auf Steam, dem Epic Games Store, der PlayStation, der Xbox und über Nvidia GeForce Now verfügbar. In Jurassic World Evolution 3 gestaltet ihr euren ganz persönlichen Jurassic Park, erschafft neue Lebensräume und sorgt für die Pflege und Entwicklung eurer Dinosaurierpopulationen.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe führt Jurassic World Evolution 3 auch junge Dinosaurier ein, was das Management und die Zucht der Tiere noch realistischer und tiefgehender gestaltet.

Ihr könnt weltweit Parks an unterschiedlichen Standorten errichten, neue Arten erforschen und eure kreativen Ideen mit erweiterten Bau- und Anpassungsoptionen umsetzen. Die Kombination aus komplexem Management, beeindruckender Grafik und dynamischem Gameplay macht Jurassic World Evolution 3 zu einem Meilenstein der Serie und zu einem Muss für alle Fans von Dinosauriern und Aufbausimulationen.



