Jurassic World Evolution 3: Offizieller Accolades-Trailer veröffentlicht

2 Autor: , in News / Jurassic World Evolution 3
Übersicht
Image: Frontier Developments

Jurassic World Evolution 3 ab sofort auf allen Plattformen spielbar. Hier gibt es den offiziellen Accolades-Trailer zu sehen.

Mit Jurassic World Evolution 3 setzt Frontier Developments seine erfolgreiche Aufbaustrategie-Reihe fort und bietet euch das bisher umfassendste Erlebnis rund um den Bau eures eigenen Dinosaurierparks.

Das Spiel ist ab sofort auf Steam, dem Epic Games Store, der PlayStation, der Xbox und über Nvidia GeForce Now verfügbar. In Jurassic World Evolution 3 gestaltet ihr euren ganz persönlichen Jurassic Park, erschafft neue Lebensräume und sorgt für die Pflege und Entwicklung eurer Dinosaurierpopulationen.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe führt Jurassic World Evolution 3 auch junge Dinosaurier ein, was das Management und die Zucht der Tiere noch realistischer und tiefgehender gestaltet.

Ihr könnt weltweit Parks an unterschiedlichen Standorten errichten, neue Arten erforschen und eure kreativen Ideen mit erweiterten Bau- und Anpassungsoptionen umsetzen. Die Kombination aus komplexem Management, beeindruckender Grafik und dynamischem Gameplay macht Jurassic World Evolution 3 zu einem Meilenstein der Serie und zu einem Muss für alle Fans von Dinosauriern und Aufbausimulationen.


= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Jurassic World Evolution 3

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 236080 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 04.11.2025 - 13:21 Uhr

    Schöner Trailer und mal wieder die typischen Bewertungen der Presse mit 8 und 9.

    0

Hinterlasse eine Antwort