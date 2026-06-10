Jurassic World Evolution 3: Rebirth-Erweiterung erscheint am 16. Juni

Für Jurassic World Evolution 3 wurde die neue Rebirth Expansion angekündigt. Der DLC erscheint am 16. Juni 2026 und erweitert das Parkmanagement-Spiel um zusätzliche Story-Inhalte, neue Schauplätze und weitere Dinosaurier.

Die Erweiterung orientiert sich an den Ereignissen von Jurassic World Rebirth und führt Spieler an drei streng geheime Standorte. Dort erwartet euch eine neue Handlung, die die bestehende Spielwelt erweitert und neue Herausforderungen für angehende Parkmanager bereithält.

Im Mittelpunkt stehen außerdem vier neue Dinosaurier. Zu den Neuzugängen zählt auch der Distortus rex, der im Ankündigungstrailer erstmals vorgestellt wurde und zu den auffälligsten Kreaturen der Erweiterung gehört.

Jurassic World Evolution 3 erschien ursprünglich am 21. Oktober 2025 und baut auf den bekannten Stärken der Reihe auf. Spieler übernehmen die Leitung ihrer eigenen Jurassic World, züchten prähistorische Spezies über mehrere Generationen hinweg und errichten weitläufige Anlagen mit zahlreichen Attraktionen für Besucher.

Mit über 85 prähistorischen Arten, umfangreichen Kreativwerkzeugen, einer weltumspannenden Kampagne und detaillierten Parkmanagement-Systemen gehört der Titel zu den bislang umfangreichsten Teilen der Reihe. Die Rebirth Expansion erweitert dieses Fundament nun um neue Inhalte, die direkt an das aktuelle Jurassic-World-Universum anknüpfen.

Zu den bestätigten DLC-Inhalten gehören:

Neue Story-Inhalte basierend auf Jurassic World Rebirth

Drei geheime neue Standorte

Vier zusätzliche Dinosaurier

Distortus rex als neuer Dino-Neuzugang

Die Jurassic World Evolution 3: Rebirth Expansion erscheint am 16. Juni 2026. Das Spiel ist dazu im Xbox Game Pass verfügbar.