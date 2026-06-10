Jurassic World Evolution 3: Rebirth-Erweiterung erscheint am 16. Juni

Für Jurassic World Evolution 3 wurde die neue Rebirth Expansion angekündigt. Der DLC erscheint am 16. Juni 2026 und erweitert das Parkmanagement-Spiel um zusätzliche Story-Inhalte, neue Schauplätze und weitere Dinosaurier.
Die Erweiterung orientiert sich an den Ereignissen von Jurassic World Rebirth und führt Spieler an drei streng geheime Standorte. Dort erwartet euch eine neue Handlung, die die bestehende Spielwelt erweitert und neue Herausforderungen für angehende Parkmanager bereithält.
Im Mittelpunkt stehen außerdem vier neue Dinosaurier. Zu den Neuzugängen zählt auch der Distortus rex, der im Ankündigungstrailer erstmals vorgestellt wurde und zu den auffälligsten Kreaturen der Erweiterung gehört.
Jurassic World Evolution 3 erschien ursprünglich am 21. Oktober 2025 und baut auf den bekannten Stärken der Reihe auf. Spieler übernehmen die Leitung ihrer eigenen Jurassic World, züchten prähistorische Spezies über mehrere Generationen hinweg und errichten weitläufige Anlagen mit zahlreichen Attraktionen für Besucher.
Mit über 85 prähistorischen Arten, umfangreichen Kreativwerkzeugen, einer weltumspannenden Kampagne und detaillierten Parkmanagement-Systemen gehört der Titel zu den bislang umfangreichsten Teilen der Reihe. Die Rebirth Expansion erweitert dieses Fundament nun um neue Inhalte, die direkt an das aktuelle Jurassic-World-Universum anknüpfen.
Zu den bestätigten DLC-Inhalten gehören:
- Neue Story-Inhalte basierend auf Jurassic World Rebirth
- Drei geheime neue Standorte
- Vier zusätzliche Dinosaurier
- Distortus rex als neuer Dino-Neuzugang
Die Jurassic World Evolution 3: Rebirth Expansion erscheint am 16. Juni 2026. Das Spiel ist dazu im Xbox Game Pass verfügbar.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hätten sie sich sparen können,das war die größte schwäche in JW3 diese mutierten/gekreuzten Saurier.Der große hätte auch aus Evolve stammen können.
Sehr cool
Sieht ganz solide aus für 25€.
Also jemand der bereits an der 200 h Grenze in dem Game kratzt und KEIN Sandboxspieler ist, habe ich bereits länger auf den Story-DLC hingefiebert um endlich wieder was zu tun zu haben. Und meine Güte ist das Umfangreich wenn man sich tiefer mit dem DLC beschäftigt und sich alle Neuerungen im Detail anschaut. Zumal einige Dinge selbst auf der doch deutlich detaillierteren Homepage verschwiegen werden und man die Infos nur über Insider bekommt (Varianten, Skins).
Nun kommen wir zum großen Elefanten bzw. D-Rex im Raum: der Preis! Schon das Sumpf-Paket hatte einen ca. 35-40 %igen Preisaufschlag in Relation zu EVO 2 bekommen. Warum 35-40 % und nicht die harten 25 % die man von 7,99 € auf 9,99 € bezahlt? Ganz einfach. Die Leute die sich ein bissl Auskennen sehen zum einen die 25 % im Preis PLUS das man 25 % an neuen Dinos weniger bekommt. Von 4 auf 3 Spezies. Nun kann man aber nicht knallhart 25 % + 25 % zusammenrechnen, da auf der anderen Seite man nun Jungtiere mit neuen Animationen, 13 Baupläne und 212 neue Bauteile bekam. Von der Wertigkeit sind diese Dinge sehr unterschiedlich, weswegen man die +25 % im Geld nehmen muss und dann die 25 % die ein Wegfall einer Spezies ausmacht gegen das Plus an Bauplänen/Teilen bewerten muss. Für mich sind das immer noch ein Unterschied von gut 10-15 % (gerade weil ich kein Sandboxspieler bin) und somit komme ich auf die Erhöhung von 35-40 %.
Bei dem Kampagnen DLC kann ich es aktuell nur anhand der reinen Preiserhöhung festmachen. EVO 2 = 19,99 € und nun in EVO 3 möchte Frontier 24,99 € haben. Wieder die 25 %. Allerdings muss ich erst mal schauen wie viel Spielzeit in dem DLC steckt. Rein von den Dinos her kriegen wir 4 neue Spezies, 2 neue Varianten und 2 neue Dino-Skins + einmal neue Fahrzeugskins. Dazu satte 37 Baupläne und wahnwitzige 387 neue Bauteile (inkl. 4 Statuen) und mit dem Geothermalkraftwerke und dem Mutadon Aviarium auch zwei komplett neue Gebäudetypen die das Gameplay verändern. Dazu halt die Kampagne die drei neue Gebiete bieten wird.
Hört sich grundsätzlich fair an, setzt man 24,99 € aber in Relation zum Hauptspiel von 59,99 € dann merkt man schnell das es schon ein sehr hochpreisiger DLC ist. Aber grundsätzlich waren die DLCs von Frontiers nie günstig. Ein Preispunkt von 19,99 € für den Umfang hätten sicherlich viele aber als „fairer“ angesehen.
Nichts desto trotz hoffe ich nun auf weitere Stunden in dem Game auch wenn mit den beiden Mutanten nichts anfangen kann. Das ist aber Universals und nicht Frontiers Schuld. Als „Entschädigung“ gibts wenigsten den aus dem Film rausgeschnitten Velociraptor, womit man nun das ursprüngliche Ende des Films im Spiel nacherzählen kann. Für diejenigen die nicht so tief im Thema sind: der Mutadon war nie geplant und kam erst spät in der Entwicklung des Films dazu und wurde als Skin teilweise über die gedrehten Velociraptor-Szenen gelegt. David Koepp hält ja an seinem Monster-Bullshit aus dem Jahr 1998 fest. Wer wissen will was es damit auf sich hat sollte mal nach der Chaos Effect Toyline von Kenner aus dem Jahr 1998 googeln. DAS setzt Koepp nun in Jurassic World 4 und noch mehr im kommenden 5. Teil um. Eine Idee die Spielberg und Universal Ende der 90er komplett ablehnten. Denen ging es damals halt noch um Dinos und nicht irgendeinen gequirlten C-Movie Trash. 25 Jahre weiter ist das Publikum aber so konditioniert das man es ihnen vorsetzen kann und der Sturm der Entrüstung eher verhalten ist. Auch wenn es Kritiker im Jahr 2025 gab so waren die dann doch deutlich in der Minderheit. Stumpf. Einfach nur stumpf. Immerhin hat das Boxoffice entsprechend nochmal um -20 % nachgegeben und man es geschafft das Boxoffice innerhalb von 10 Jahren und 4 Filmen zu halbieren. Teil 5 wird es ähnlich (wenn nicht sogar noch schlimmer) ergehen, da nun mal an der Ausrichtung weiter festgehalten wird bzw. wenn man den ersten Gerüchten glauben schenken darf es noch weiter ausgebaut wird. Ob die ebenfalls verworfene 90er Idee einen Menschendino zu bringen (sieht halt aus wie ein Reptiloid) bereits in Teil 5 kommen wird scheint aber noch offen zu sein. Es wird aber deutlich daraufhin gearbeitet.
Danke für deine sehr detaillierte Einsicht 👌🏼
Vielleicht schaue ich mir das mal mit dem Sohnemann an.
Teil 1 und 2 fand ich schon richtig gut, daher freue mich eigentlich auf den dritten, wenn da nicht die viel zu knappe Zeit wäre…
Endlich ist es im GP, macht auch richtig spaß wieder, wie die teil zuvor
Danke für den Beitrag freu mich schon riesig auf den Dlc 🥳