Jurassic World Evolution 3: Rebirth Expansion ab sofort verfügbar

Die Rebirth-Erweiterung für Jurassic World Evolution 3 ist erschienen und erweitert das Spiel um neue Dinosaurier und Inhalte.

Fans von Dinosaurier-Parks können ab sofort neue Herausforderungen meistern. Frontier Developments hat in Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences die Rebirth-Erweiterung für Jurassic World Evolution 3 veröffentlicht.

Die Erweiterung ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich und spielt zeitlich vor den Ereignissen von Jurassic World Rebirth. Das Hauptspiel ist außerdem im Xbox Game Pass enthalten.

Spieler reisen auf die geheimnisvolle Insel Île Saint-Hubert und übernehmen die Kontrolle über drei geheime InGen-Standorte, die jeweils eigene Herausforderungen und Management-Aufgaben bieten.

Zu den größten Neuerungen gehören vier neue Arten aus dem Kinofilm: Mutadon, Aquilops, Titanosaurus und Distortus rex. Zusätzlich erhalten mehrere bekannte Dinosaurier und Kreaturen neue, filmgetreue Modelle und Skins, darunter T. rex, Spinosaurus, Mosasaurus, Quetzalcoatlus, Dilophosaurus und Velociraptor.

Auch spielerisch erweitert die Rebirth-Erweiterung die Möglichkeiten deutlich. Erstmals kommt geothermische Energie als neue Stromquelle zum Einsatz, deren Leistung für die gesamte Insel verbessert werden kann. Hinzu kommen offene Volieren mit höherem Flugraum für fliegende Arten sowie sieben experimentelle Eigenschaften, mit denen Dinosaurier gezielt modifiziert werden können.

Die neue Kampagne setzt auf ein flexibleres Fortschrittssystem. Über ein Assignment-System entscheiden Spieler selbst, ob sie der Hauptgeschichte folgen oder optionale Aufgaben absolvieren, um zusätzliche Genome, Forschungen und weitere Inhalte freizuschalten.

Parallel zur Erweiterung wurde außerdem das kostenlose Update 1.3 veröffentlicht. Dieses ergänzt das Hauptspiel unter anderem um semi-aquatisches Verhalten für den T. rex, neue Drohnenfunktionen, Handfackeln für Ranger-Fahrzeuge sowie die Rückkehr des Cearadactylus aus Jurassic World Evolution 2.

Features der Jurassic World Evolution 3 Rebirth-Erweiterung

Neue Kampagne auf Île Saint-Hubert

Vier neue Arten: Mutadon, Aquilops, Titanosaurus und Distortus rex

Filmgetreue Modelle und Skins für bekannte Dinosaurier

Geothermische Energie als neues Management-System

Offene Volieren mit erweitertem Flugraum

Sieben experimentelle Dinosaurier-Eigenschaften

Neues Assignment-System für mehr Entscheidungsfreiheit

Kostenloses Update 1.3 mit zusätzlichen Gameplay-Funktionen

Hier der neue Trailer: