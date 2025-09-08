Jurassic World Evolution 3: Startet mit globaler Kampagne und neuen Features

Image: Frontier Developments

Jurassic World Evolution 3 erlaubt euch, Parks weltweit zu managen und Dinosaurier zu erforschen!

Jurassic World Evolution 3 bietet euch die Möglichkeit, als Park Manager weltweit Dinosaurierparks zu bauen, zu verwalten und zu optimieren.

In Modul 5 der Dinosaur Integration Network (DIN) Trainingsreihe liegt der Fokus auf der globalen Kampagne, in der ihr neue Standorte freischaltet, Dinosaurier integriert und bestehende Parks wiederaufbaut.

Dabei müsst ihr die Balance zwischen Sicherheit, Unterhaltung und Naturschutz wahren, da eure Entscheidungen den Erfolg der Kampagne und den Zugang zu Belohnungen wie neuen Technologien bestimmen.

Nicht jeder wird eure Entscheidungen unterstützen, weshalb strategisches Management und kluge Priorisierung entscheidend sind.

Jurassic World Evolution 3 erscheint am 21. Oktober 2025 und ist bereits jetzt zur Vorbestellung auf Steam, Epic Games Store, PlayStation Store und Xbox Store verfügbar.

9 Kommentare Added

  1. danbu 57450 XP Nachwuchsadmin 7+ | 08.09.2025 - 10:38 Uhr

    Hatte nur Teil 1 gespielt, aber der hatte mich irgendwie nicht wirklich überzeugen können.
    Setze meine Hoffnungen aktuell eher auf das angekündigte Surival-Horror Game.

  2. Terendir 134340 XP Elite-at-Arms Silber | 08.09.2025 - 11:05 Uhr

    Nach 2 Teilen finde ich, dass man da schon recht gesättigt ist. Sollten sich an der Two Point-Serie mal nen Beispiel nehmen. Jeder Ableger mit komplett neuem Setting.

  3. RappScallion 5900 XP Beginner Level 3 | 08.09.2025 - 11:07 Uhr

    Ich fand beide Vorgänger super und hoffe, dass auch der Teil wieder in den Gamepass kommt. Die einzigen Aufbaustrategiespiele, für die ich nicht zu doof bin.😆

  4. GERxJOHNNY 44290 XP Hooligan Schubser | 08.09.2025 - 11:34 Uhr

    Mal schauen ob sie ein paar neue Mechaniken mit einbauen. Wenn sie jetzt dasselbe Spiel nur auf einer anderen Insel bringen, ist das glaube ich nicht so das wahre

  5. Phonic 277885 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 08.09.2025 - 12:20 Uhr

    Hab noch keinen Teil gespielt, glaube auch das ist nix für mich, wie der neue Film, der ist leider total belanglos

  6. Katanameister 193120 XP Grub Killer Elite | 08.09.2025 - 12:43 Uhr

    Bin auch eher am Stealth Action Spiel interessiert, im Game Pass würde ich es mal antesten.

  7. McGearoid 16085 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 08.09.2025 - 13:32 Uhr

    Hab den Vorgänger mal angespielt, war aber nix für mich. Weder darf ich Gäste an Dinos verfüttern, noch sie als Kaijū in Groststädten loslassen.

