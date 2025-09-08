Jurassic World Evolution 3: Startet mit globaler Kampagne und neuen Features

Jurassic World Evolution 3 erlaubt euch, Parks weltweit zu managen und Dinosaurier zu erforschen!

Jurassic World Evolution 3 bietet euch die Möglichkeit, als Park Manager weltweit Dinosaurierparks zu bauen, zu verwalten und zu optimieren.

In Modul 5 der Dinosaur Integration Network (DIN) Trainingsreihe liegt der Fokus auf der globalen Kampagne, in der ihr neue Standorte freischaltet, Dinosaurier integriert und bestehende Parks wiederaufbaut.

Dabei müsst ihr die Balance zwischen Sicherheit, Unterhaltung und Naturschutz wahren, da eure Entscheidungen den Erfolg der Kampagne und den Zugang zu Belohnungen wie neuen Technologien bestimmen.

Nicht jeder wird eure Entscheidungen unterstützen, weshalb strategisches Management und kluge Priorisierung entscheidend sind.

Jurassic World Evolution 3 erscheint am 21. Oktober 2025 und ist bereits jetzt zur Vorbestellung auf Steam, Epic Games Store, PlayStation Store und Xbox Store verfügbar.