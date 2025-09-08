Jurassic World Evolution 3: Startet mit globaler Kampagne und neuen Features

Jurassic World Evolution 3 bietet euch die Möglichkeit, als Park Manager weltweit Dinosaurierparks zu bauen, zu verwalten und zu optimieren.
In Modul 5 der Dinosaur Integration Network (DIN) Trainingsreihe liegt der Fokus auf der globalen Kampagne, in der ihr neue Standorte freischaltet, Dinosaurier integriert und bestehende Parks wiederaufbaut.
Dabei müsst ihr die Balance zwischen Sicherheit, Unterhaltung und Naturschutz wahren, da eure Entscheidungen den Erfolg der Kampagne und den Zugang zu Belohnungen wie neuen Technologien bestimmen.
Nicht jeder wird eure Entscheidungen unterstützen, weshalb strategisches Management und kluge Priorisierung entscheidend sind.
Jurassic World Evolution 3 erscheint am 21. Oktober 2025 und ist bereits jetzt zur Vorbestellung auf Steam, Epic Games Store, PlayStation Store und Xbox Store verfügbar.
9 Kommentare
Hatte nur Teil 1 gespielt, aber der hatte mich irgendwie nicht wirklich überzeugen können.
Setze meine Hoffnungen aktuell eher auf das angekündigte Surival-Horror Game.
Nach 2 Teilen finde ich, dass man da schon recht gesättigt ist. Sollten sich an der Two Point-Serie mal nen Beispiel nehmen. Jeder Ableger mit komplett neuem Setting.
Ich fand beide Vorgänger super und hoffe, dass auch der Teil wieder in den Gamepass kommt. Die einzigen Aufbaustrategiespiele, für die ich nicht zu doof bin.😆
Ja die Teile kann man gut spielen. Ich habe mich mal an Anno probiert, aber das hat mich nach kurzer Zeit schon überfordert 😂
Geht mir genauso 😂
Mal schauen ob sie ein paar neue Mechaniken mit einbauen. Wenn sie jetzt dasselbe Spiel nur auf einer anderen Insel bringen, ist das glaube ich nicht so das wahre
Hab noch keinen Teil gespielt, glaube auch das ist nix für mich, wie der neue Film, der ist leider total belanglos
Bin auch eher am Stealth Action Spiel interessiert, im Game Pass würde ich es mal antesten.
Hab den Vorgänger mal angespielt, war aber nix für mich. Weder darf ich Gäste an Dinos verfüttern, noch sie als Kaijū in Groststädten loslassen.