Jurassic World Evolution 3: Stellt niedlichen Aquilops mit neuem Trailer vor

Mit dem Aquilops erhält Jurassic World Evolution 3 einen neuen kleinen, aber auffälligen Dinosaurier-Zuwachs. Der aktuelle Trailer stellt den neuen Pflanzenfresser vor und erweitert das bestehende Ceratopsier-Sortiment um eine weitere familienbasierte Einheit.

Der Aquilops fällt trotz seiner geringen Größe sofort durch sein markantes Erscheinungsbild auf, insbesondere durch seinen gestreiften Schwanz und seine kompakte Körperform. Als friedlicher Herbivore fügt er sich in die bestehende Parkökologie ein und sorgt für zusätzliche Vielfalt innerhalb der Dinosaurierpopulationen.

Jurassic World Evolution 3 setzt erneut auf den Aufbau und die Verwaltung komplexer Dinosaurierparks. Spieler erschaffen eigene prähistorische Anlagen, kümmern sich um die Bedürfnisse der Tiere und optimieren die Infrastruktur, um Besuchern ein möglichst beeindruckendes Erlebnis zu bieten.

Eine der größten Neuerungen der Reihe ist die Einführung von Jungtieren, die erstmals unterschiedliche Generationen innerhalb der Dinosaurierpopulationen ermöglicht. Dadurch entsteht ein dynamischeres Ökosystem, in dem sich Parks langfristig entwickeln und verändern können.

Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und ist zudem im Xbox Game Pass enthalten.