Jurassic World Evolution 3: Titanosaurus-Familie aus der Rebirth-Erweiterung vorgestellt

Frontier Developments hat einen neuen Trailer zu Jurassic World Evolution 3 veröffentlicht und darin den imposanten Titanosaurus aus der Rebirth-Erweiterung vorgestellt.

Der neue Einblick zeigt eine komplette Titanosaurus-Familieneinheit, die die Insel Île Saint-Hubert bevölkert. Die gigantischen Pflanzenfresser zählen zu den größten Dinosauriern überhaupt und gehören zu den spektakulärsten Attraktionen der Erweiterung.

Jurassic World Evolution 3 erweitert die Parksimulation zudem um zahlreiche neue Features. Erstmals in der Geschichte der Reihe können Spieler mehrere Generationen von Dinosauriern aufziehen und beobachten. Mit dem Debüt von Jungtieren entsteht ein vollständiger Lebenszyklus innerhalb der Parks, wodurch die Verwaltung der prähistorischen Bewohner noch realistischer ausfallen soll.

Zu den weiteren Neuerungen gehören:

Dinosaurier-Nachwuchs erstmals in der Seriengeschichte

Mehrgenerationen-Familiensysteme

Neue Kreativwerkzeuge für individuelle Parkgestaltung

Weltweite Standorte für den Aufbau riesiger Dinosaurierparks

Zusätzliche Dinosaurier und Inhalte in der Rebirth-Erweiterung

Titanosaurus als neue Attraktion auf Île Saint-Hubert

Mit den neuen Kreativoptionen können Spieler ihre Traumparks noch umfangreicher gestalten und individuelle Jurassic-World-Erlebnisse erschaffen.

Jurassic World Evolution 3 ist bereits für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich und kann zudem ohne zusätzliche Kosten über den Xbox Game Pass gespielt werden.