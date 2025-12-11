Jurassic World Evolution 3: Umfangreicher Wetlands Pack Showcase veröffentlicht

Im jüngsten Showcase zum Wetlands Pack für Jurassic World Evolution 3 führen euch Tom und Andy durch eine atmosphärische Tour entlang der sumpfigen Bayou-Landschaften, die das neue DLC-Paket prägen.
Das Update erweitert eure Parkgestaltung um spektakuläre Feuchtgebiets-Ökosysteme, die sich visuell deutlich von bisherigen Regionen abheben. Besonders hervorstechend sind die neuen Dinosaurierarten, darunter der aggressive Irritator, der wendige Austroraptor und der schnelle Hypsilophodon.
Jeder dieser prähistorischen Bewohner bringt eine eigene Familienstruktur und einzigartige Verhaltensmuster mit, wodurch eure Parkanlagen lebendiger und dynamischer wirken.
Zusätzlich bereichert das Wetlands Pack eure Kreativmöglichkeiten mit hunderten neuen Dekorationsobjekten und dreizehn Bauvorlagen, die sich stark an echten Sumpf- und Bayou-Regionen orientieren. Dazu gehören ein stimmungsvolles Bootshaus, verwitterte Hütten und hölzerne Pontons, die sich optimal für neblige Gewässerumgebungen eignen und euren Parks einen charakteristischen Look verleihen.
Die Erweiterung passt sich nahtlos in die Spielmechaniken von Jurassic World Evolution 3 ein, das euch erstmals erlaubt, mit juvenilen Dinosauriern ganze Generationen zu züchten und weitläufige prähistorische Parks auf der ganzen Welt zu managen.
10 Kommentare
Es sieht so schön aus aber irgendwie komm ich nie dazu es zu holen und zu spielen
In einem sale bin ich dabei.
War nie mein Ding. Wirds wohl auch nie werden
Ich wünsche mir einen Survival-Mode. Es kommt zu Sabotage und dann muss man mit einer kleiner Gruppe überlebender ums Überleben kämpfen 😀
Ich glaube auch, dass ich in einem Sale zuschlagen werde. Das neue Upgrade Pack sieht sehr gut aus und ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieses Game Spaß macht.
Gerade Teil 1 durchgespielt, das ist schon eine enorme grafische Verbesserung. Ich warte aber bis alles draussen ist, Teil 1 sind die Addons so verwirrend und bauen aufeinander auf bzw. scheinen auch für die Story DLCs nötig zu sein, da will ich alles zusammenkaufen.
Schick!
Muss ich unbedingt mal spielen.
Teil 1 und 2 fand ich beide relativ schnell sehr langweilig, dabei mag ich das Genre eigentlich sehr gern.
Hab damals nur Teil 1 gespielt. Fand es sehr cool, dann aber recht schnell öde. Vielleicht mal nen Blick riskieren, vielleicht wurde nach 2 Nachfolgern ja nicht nur die Grafik verbessert
An sich ein super Spiel, aber so ein Zeitfresser