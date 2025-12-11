Jurassic World Evolution 3: Umfangreicher Wetlands Pack Showcase veröffentlicht

Im jüngsten Showcase zum Wetlands Pack für Jurassic World Evolution 3 führen euch Tom und Andy durch eine atmosphärische Tour entlang der sumpfigen Bayou-Landschaften, die das neue DLC-Paket prägen.

Das Update erweitert eure Parkgestaltung um spektakuläre Feuchtgebiets-Ökosysteme, die sich visuell deutlich von bisherigen Regionen abheben. Besonders hervorstechend sind die neuen Dinosaurierarten, darunter der aggressive Irritator, der wendige Austroraptor und der schnelle Hypsilophodon.

Jeder dieser prähistorischen Bewohner bringt eine eigene Familienstruktur und einzigartige Verhaltensmuster mit, wodurch eure Parkanlagen lebendiger und dynamischer wirken.

Zusätzlich bereichert das Wetlands Pack eure Kreativmöglichkeiten mit hunderten neuen Dekorationsobjekten und dreizehn Bauvorlagen, die sich stark an echten Sumpf- und Bayou-Regionen orientieren. Dazu gehören ein stimmungsvolles Bootshaus, verwitterte Hütten und hölzerne Pontons, die sich optimal für neblige Gewässerumgebungen eignen und euren Parks einen charakteristischen Look verleihen.

Die Erweiterung passt sich nahtlos in die Spielmechaniken von Jurassic World Evolution 3 ein, das euch erstmals erlaubt, mit juvenilen Dinosauriern ganze Generationen zu züchten und weitläufige prähistorische Parks auf der ganzen Welt zu managen.