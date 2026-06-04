Jurassic World Evolution 3: Update 1.3 bringt neue Verbesserungen und Pterodactylus zurück

Frontier Developments veröffentlicht am 16. Juni das nächste kostenlose Update für Jurassic World Evolution 3. Update 1.3 bringt dabei eine Reihe von Verbesserungen und Anpassungen für das Dino-Aufbauspiel.

Ein Schwerpunkt des Updates liegt auf den Aviaries, die überarbeitet und erweitert werden. Dadurch sollen die Gehege für fliegende Dinosaurier mehr Möglichkeiten und bessere Spieltiefe erhalten.

Zusätzlich kehrt ein weiterer Dinosaurier aus Jurassic World Evolution 2 ins Basisspiel zurück: der Ceradactylus. Dieser wird mit dem Update erneut Teil des verfügbaren Tierbestands und erweitert die Auswahl im Parkbau-Modus.

Neben diesen Inhalten umfasst Update 1.3 weitere kleinere Verbesserungen und Optimierungen, die das Spielerlebnis insgesamt verbessern sollen. Konkrete Details zu allen Änderungen werden mit den offiziellen Patch Notes erwartet.