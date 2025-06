Jurassic World Evolution 3: Verwendung generativer KI wird entfernt

Autor:, in / Jurassic World Evolution 3

Für Jurassic World Evolution 3 wird Frontier Developments keine generative KI einsetzen. Der Entwickler reagierte damit auf die zunehmende Kritik zur Verwendung in Videospielen.

In einem Statement via Steam heißt es dazu: „Vielen Dank für Ihr Feedback zu diesem Thema. Wir haben uns entschieden, die Verwendung generativer KI für Wissenschaftlerporträts in Jurassic World Evolution 3 zu entfernen.“

Erste Kritik erntete man schon kurz nach der Ankündigung von Jurassic World Evolution 3, als man auf die Nutzung von generativer KI hinwies.

Zuvor musste sich auch Activision Kritik gefallen lassen, weil man KI für die Erstellung von Assets in Call of Duty: Black Ops 6 verwendet hat.

Jurassic World Evolution 3 wird am 21. Oktober für Xbox Series X|S veröffentlicht.