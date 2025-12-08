Jurassic World Evolution 3: Wetlands Species Trailer feiert Release des DLCs am 9. Dezember

Jurassic World Evolution 3 zeigt neuen Wetlands Species Trailer – Release des DLC am 9. Dezember.

Frontier hat den Wetlands Pack-Trailer zu Jurassic World Evolution 3 veröffentlicht. Das neue DLC erscheint am 9. Dezember für alle Plattformen, inklusive Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC.

Der Wetlands Pack erweitert das Spiel um drei neue Dinosaurier-Familien – Irritator, Austroraptor und Hypsilophodon – die jeweils mit eigenen Familienstrukturen auftreten. Passend dazu enthält das Paket Hunderte neue Deko-Objekte, inspiriert von Sumpf- und Bayou-Regionen, mit denen Spieler detailreiche Feuchtgebiets-Umgebungen gestalten können.

Der Trailer zeigt bereits erste Eindrücke davon, wie sich die neuen Arten in speziell angepassten Wasserrand-Biomen verhalten.