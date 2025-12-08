Jurassic World Evolution 3: Wetlands Species Trailer feiert Release des DLCs am 9. Dezember

Frontier hat den Wetlands Pack-Trailer zu Jurassic World Evolution 3 veröffentlicht. Das neue DLC erscheint am 9. Dezember für alle Plattformen, inklusive Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC.
Der Wetlands Pack erweitert das Spiel um drei neue Dinosaurier-Familien – Irritator, Austroraptor und Hypsilophodon – die jeweils mit eigenen Familienstrukturen auftreten. Passend dazu enthält das Paket Hunderte neue Deko-Objekte, inspiriert von Sumpf- und Bayou-Regionen, mit denen Spieler detailreiche Feuchtgebiets-Umgebungen gestalten können.
Der Trailer zeigt bereits erste Eindrücke davon, wie sich die neuen Arten in speziell angepassten Wasserrand-Biomen verhalten.
Bin ich nicht so der Fan von
Sieht top aus, muss ik mir ma die Zeit für nehmen 😅✌🏻
Das einzige Strategie Spiel das ich momentan ab und zu spiele ist Siedler. Alles andere ist mir zu viel.
Ich hab das 1. gespielt mit allen DLCs, das reicht mir. Hab 2 liegen gelassen, sowie den 3. Teil
Liegt seit Day one auf meinem Stapel der Schande. Ein Spiel das Ich irgendwann nach Ghost of Yotei Spiel+, Hyrule Warriors, Metroid Prime 4, Assassins Creed Shadows dann auch mal anfangen möchte….