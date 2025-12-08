Jurassic World Evolution 3: Wetlands Species Trailer feiert Release des DLCs am 9. Dezember

33 Autor: , in News / Jurassic World Evolution 3
Image: Frontier Developments

Jurassic World Evolution 3 zeigt neuen Wetlands Species Trailer – Release des DLC am 9. Dezember.

Frontier hat den Wetlands Pack-Trailer zu Jurassic World Evolution 3 veröffentlicht. Das neue DLC erscheint am 9. Dezember für alle Plattformen, inklusive Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC.

Der Wetlands Pack erweitert das Spiel um drei neue Dinosaurier-Familien – Irritator, Austroraptor und Hypsilophodon – die jeweils mit eigenen Familienstrukturen auftreten. Passend dazu enthält das Paket Hunderte neue Deko-Objekte, inspiriert von Sumpf- und Bayou-Regionen, mit denen Spieler detailreiche Feuchtgebiets-Umgebungen gestalten können.

Der Trailer zeigt bereits erste Eindrücke davon, wie sich die neuen Arten in speziell angepassten Wasserrand-Biomen verhalten.

33 Kommentare Added

  2. Rotten 80985 XP Untouchable Star 1 | 08.12.2025 - 10:40 Uhr

    Sieht top aus, muss ik mir ma die Zeit für nehmen 😅✌🏻

    0
  3. Toxic Growler 19750 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 08.12.2025 - 10:53 Uhr

    Das einzige Strategie Spiel das ich momentan ab und zu spiele ist Siedler. Alles andere ist mir zu viel.

    0
  4. Gonzo 25885 XP Nasenbohrer Level 3 | 08.12.2025 - 11:01 Uhr

    Ich hab das 1. gespielt mit allen DLCs, das reicht mir. Hab 2 liegen gelassen, sowie den 3. Teil

    0
  5. APR ARTEMIS 6060 XP Beginner Level 3 | 08.12.2025 - 11:31 Uhr

    Liegt seit Day one auf meinem Stapel der Schande. Ein Spiel das Ich irgendwann nach Ghost of Yotei Spiel+, Hyrule Warriors, Metroid Prime 4, Assassins Creed Shadows dann auch mal anfangen möchte….

    0

