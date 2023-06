Jusant: Weitere Details zum Action-Puzzle-Kletterspiel

DON’T NOD, der unabhängige französische Entwickler und Publisher, hat auf dem Xbox Showcase den neuen Titel Jusant enthüllt. Jusant ist ein Action-Puzzle-Kletterspiel, das im Herbst 2023 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheint und von Beginn an im Xbox Game Pass verfügbar sein wird.

Das Action-Puzzle-Kletterspiel ist eine meditative Reise zur Spitze eines unmessbar hohen Turms, während die Hinweise enträtselt und Klettern in noch nie gezeigter Form erlebt wird. Spieler gehen die Herausforderung in ihrem eigenen Tempo an, erkunden verschiedenen Pfade und decken die Geheimnisse einer untergegangenen Zivilisation gemeinsam mit einem mysteriösen Begleiter auf.

Um den Turm erfolgreich zu erklimmen, müssen die Spieler Kletterwerkzeug meistern und ihre Ausdauer im Auge behalten. Sie müssen die besten Wege finden, ihre Werkzeuge einzusetzen und ihre Fähigkeiten verbessern, um auf dem Weg nach oben unterschiedliche Pfade zu erreichen. Jeder Pfad enthält unterschiedliche Hinweise darauf, was den Menschen zugestoßen ist, die einst hier gelebt haben.

Begleitet von einem friedvollen, atmosphärischen Soundtrack lassen sich die Spieler in Jusants meditativer Atmosphäre treiben und entdecken eine Vielzahl an atemberaubenden Umgebungen. Es gilt, sieben verschiedene Biome zu entdecken, jedes mit seiner ganz eigenen Flora und Fauna.

Spieler können sich drauf einstellen, auf trockenen Abhängen dem Wind ausgesetzt zu sein, in Tunneln, die ausschließlich von Biolumineszenz beleuchtet werden, Zuflucht zu suchen und vieles mehr.

Aber sie müssen sich den Herausforderungen nicht allein stellen – ein geheimnisvoller Begleiter ist mit auf ihrer Reise dabei. Der Ballast, eine faszinierende kleine Kreatur, die ausschließlich aus Wasser besteht, fungiert als Führer, indem sie die Natur entlang des Pfades aufweckt und versteckte Pfade und Hinweise auf die unbekannte Vergangenheit des Turms enthüllt.

„Wir sind äußerst erfreut auf dem Xbox Showcase unseren neuen Titel Jusant zu präsentieren, der im Herbst 2023 erscheint. Es ist eine einzigartige Interpretation des Kletterns, von der wir hoffen, dass sie mit ihrer beruhigenden und friedlichen Atmosphäre für alle Arten von Spielern interessant ist. Dank Harmony: The Fall of Reverie, Banishers: Ghosts of New Eden und jetzt Jusant ist 2023 eines der spannendsten Jahre in der bisherigen Geschichte von DON’T NOD“, sagt Oskar Guilbert, CEO von DON’T NOD.

Jusant wird von DON’T NOD entwickelt und gepublisht und erscheint im Herbst 2023 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Eine Demo ist jetzt auf Steam verfügbar.