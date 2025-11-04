Just Cause 5: Avalanche-Mitgründer erklärt das Ende der kultigen Actionreihe

Laut Christofer Sundberg, Mitgründer von Avalanche Studios und derzeitiger Chef von Liquid Swords, wird es kein Just Cause 5 geben.
In einem aktuellen Beitrag auf X machte der Entwickler deutlich, dass eine Fortsetzung der beliebten Open-World-Reihe nicht mehr realisierbar sei, da nur noch sehr wenige Mitglieder des ursprünglichen Teams im Studio tätig sind. Sundberg betonte, dass Just Cause 5 ohne die kreativen Köpfe, die die Serie einst prägten, nicht denselben Geist einfangen könnte, der die früheren Titel auszeichnete.
Er äußerte zudem Selbstkritik an der Entwicklung von Just Cause 4, das seiner Meinung nach unter einem zu starken Fokus auf Unternehmensstrukturen und zu wenig kreativer Führung litt. Neben internen Problemen hätten auch äußere Einflüsse der Publisher und die Zusammensetzung des Teams den ursprünglichen Charakter der Marke verwässert. Sundberg forderte die Branche auf, wieder mehr Mut zu zeigen und Projekte zu wagen, die Konventionen brechen – so wie es einst bei Just Cause der Fall war.
Im Zuge der Diskussion sprach Sundberg auch über das eingestellte Xbox-Projekt Contraband, das ursprünglich 2017 von ihm und seinem Team an Microsoft gepitcht wurde. Seitdem habe sich das Spiel stark verändert, bevor es schließlich eingestellt wurde.
Für ihn bleibt Just Cause mehr als nur ein Spiel – es war ein kreatives Konzept voller Freiheit, Risiko und Übertreibung. Ohne das ursprüngliche Team wäre Just Cause 5 laut Sundberg lediglich ein Markenprodukt, das den wahren Geist der Reihe nicht fortführen könnte.
Wieso sollte das sein? Gibts bei Avalanche keine Kreativen mehr, oder was?
Gerade wenn die die 4 gewissermaßen „versaut“ haben nicht mehr dabei sind könnten neue Leute für ein besseres Spiel sorgen.
Die Begründung ist ja mal total unsinnig. Kein Alter mehr da also wären alle Neuen zu doof dazu?
Wurde nie Gros warm mit der Reihe, habe allerdings auch nur Teil 3 und 4 gespielt.
Eine neue Marke ist mMn besser.
Neue Marke wie Contraband ^^
Eine neue Marke, die auch rauskommt 🙂
Teil 1&2 waren super,Teil 3 naja war noch ok,Teil 4 fand ich persönlich schrecklich.
Ist eventuell besser so wenn da nichts mehr kommt,Zeit und Ressourcen für was Neues.
Ich hab teil 3 geliebt und bin dann bei Teil 4 raus gewesen. Wirklich schöne Erinnerungen^^
Find ich gut, soll man halt was neues entwickeln statt die nächste Fortsetzung wo dann alle rum heulen das es ja nichts mehr mit Just cause zu tun hätte.
Ich muss aber auch fairerweise sagen ich kann mit der Reihe absolut nichts anfangen. Ich habe den dritten Teil gezockt war ziemlich langweilig und das einzige was ich mich noch erinnern kann ist das Gronkh da den Polizeifunk gesprochen hat. Das war so dermaßen out of place.
Ich hab jeweils Teil 3 und Teil 4 mal ein bisschen gezockt und war über die Diskrepanz zwischen „klingt auf dem Papier faszinierend“ und „macht im tatsächlichen Spielbetrieb null Laune“ sehr erstaunt.
Ich habe Just Cause 2 und 3 geliebt und unzählige Stunden darin verbracht. Doch Just Cause 4 war eine herbe Enttäuschung. In jeder Ecke des Spiels merkt man, dass ihm die Liebe und Detailverliebtheit der Vorgänger fehlt. Ich habe wirklich versucht, dem Spiel eine faire Chance zu geben, aber leider war Teil 4 der endgültige Sargnagel dieser Reihe.
Habe nur die neuen Teile kurz angezockt, hat mich null abgeholt, ist besser so das Kapitel abzuschließen.
Vielleicht besser wenn ein neues Team die Reihe fortsetzt,teil 4 war ja auch nicht mehr so gut.