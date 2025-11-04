Just Cause 5: Avalanche-Mitgründer erklärt das Ende der kultigen Actionreihe

Laut Christofer Sundberg, Mitgründer von Avalanche Studios und derzeitiger Chef von Liquid Swords, wird es kein Just Cause 5 geben.

In einem aktuellen Beitrag auf X machte der Entwickler deutlich, dass eine Fortsetzung der beliebten Open-World-Reihe nicht mehr realisierbar sei, da nur noch sehr wenige Mitglieder des ursprünglichen Teams im Studio tätig sind. Sundberg betonte, dass Just Cause 5 ohne die kreativen Köpfe, die die Serie einst prägten, nicht denselben Geist einfangen könnte, der die früheren Titel auszeichnete.

Er äußerte zudem Selbstkritik an der Entwicklung von Just Cause 4, das seiner Meinung nach unter einem zu starken Fokus auf Unternehmensstrukturen und zu wenig kreativer Führung litt. Neben internen Problemen hätten auch äußere Einflüsse der Publisher und die Zusammensetzung des Teams den ursprünglichen Charakter der Marke verwässert. Sundberg forderte die Branche auf, wieder mehr Mut zu zeigen und Projekte zu wagen, die Konventionen brechen – so wie es einst bei Just Cause der Fall war.

Im Zuge der Diskussion sprach Sundberg auch über das eingestellte Xbox-Projekt Contraband, das ursprünglich 2017 von ihm und seinem Team an Microsoft gepitcht wurde. Seitdem habe sich das Spiel stark verändert, bevor es schließlich eingestellt wurde.

Für ihn bleibt Just Cause mehr als nur ein Spiel – es war ein kreatives Konzept voller Freiheit, Risiko und Übertreibung. Ohne das ursprüngliche Team wäre Just Cause 5 laut Sundberg lediglich ein Markenprodukt, das den wahren Geist der Reihe nicht fortführen könnte.