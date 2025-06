Just Cause 5: Entwicklung 2023 angeblich eingestellt

Autor:, in / Just Cause 5

Die Entwicklung von Just Cause 5 soll angeblich schon 2023 eingestellt worden sein.

Rund sechseinhalb Jahre liegt die Veröffentlichung von Just Cause 4 schon zurück. Ein Nachfolger wurde offiziell nie angekündigt, lediglich 2022 in den Finanzergebnissen von Square Enix erwähnt.

Laut einem neuen Bericht soll sich Just Cause 5 bei Sumo Digital in der Entwicklung befunden haben. Bisher wurde die Reihe bei Avalanche Studios entwickelt.

Im Karriereprofil eines Mitarbeiters von Sumo Digital zufolge wurde das Spiel 2023 eingestellt. Er habe als von Juli 2021 bis Juli 2023 als Vehicles Feature Team Lead an dem Spiel gearbeitet.

Unklar ist, ob Square Enix als Eigentümer der IP die Entwicklung einem anderen Studio übergeben hat. Da Avalanche selbst an Contraband arbeitet, scheint es unwahrscheinlich, dass es dort entwickelt wird.

Ob Just Cause 5 also komplett eingestellt wurden, kann niemand sagen.