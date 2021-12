Just Dance 2022: Kooperation mit Reebok für mehr Fitness

Just Dance und Reebok haben sich zusammengetan, um gemeinsam eine exklusive Just Dance Map zu kreieren. Inspiriert durch den Fokus beider Marken, gesunde Fitness durch Kollektivität zu fördern, soll die Map Menschen auf der ganzen Welt mit einer kraftvollen Choreografie herausfordern, die klassische Tanzstile und neuste Trends miteinander verbindet.

Just Dance und Reebok ermutigen die Menschen, aktiv zu bleiben und sich fit zu halten, ganz gleich, ob sie allein oder in der Gruppe trainieren wollen. Die Partnerschaft verdeutlicht nicht nur, wie sehr Fitness die Menschen verbindet und zusammenschweißt, sondern hebt auch die vielen Vorteile hervor, die Gesundheit und Wellness für Einzelpersonen und Gemeinschaften auf der ganzen Welt mit sich bringen.

„Die Spiele- und die Sportartikelindustrie haben viele Gemeinsamkeiten, wenn es um Werte und Ziele geht – Innovation, Kreativität, Entdeckergeist, Performance und der Wunsch, die Generation Z anzusprechen. Getreu unserem Markenmotto ‚Life Is Not A Spectator Sport‘ haben wir uns für eine Partnerschaft mit Just Dance entschieden und fördern damit unser gemeinsames Ziel – Menschen zu bewegen und ihr Wohlbefinden zu fördern. Wir sind begeistert und freuen uns darauf, zu hören, was unsere Zielgruppe zu dieser unterhaltsamen und fesselnden Zusammenarbeit sagt”, erklärt Laurent Fricker, Reebok Senior Director Product.