Just Dance 2023: Flipping Flamingos und mehr auf der DoKomi 2023

Ubisoft hat verkündet, dass Just Dance auf der diesjährigen DoKomi 2023 vertreten sein wird. Mit dabei die Just Dance Streaming-Gruppe Flipping Flamingos.

Ubisoft gab bekannt, dass Just Dance mit einem eigenen Messestand auf der DoKomi 2023 vor Ort sein wird. Der Stand wird aus einer Hauptbühne, auf der jeden Tag ein spannendes Programm stattfindet, und zwei weiteren Spielstationen, bei denen die Community nach Herzenslust tanzen kann, bestehen.

Teil des Programms sind unter anderem Tanz-Turniere mit verschiedenen Preisen, einem Gastauftritt der Just Dance Streaming-Gruppe Flipping Flamingos und vielem mehr!

​Die Just Dance Area wird den gesamten Zeitraum der DoKomi 2023, vom 30.06. bis zum 02.07., in der Messe Düsseldorf präsent sein. Interessierte Gäste der DoKomi 2023 können den Stand in Halle 5: 5B16 finden.

​Die DoKomi in Düsseldorf ist eine Veranstaltung rund um Anime, Manga, Games, Cosplay und Japan und mit über 75.000 Besuchern ist sie nicht nur die beliebteste, sondern auch die größte Convention ihrer Art in Deutschland.